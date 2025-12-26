ＭＢＳテレビでは、３１日午前１０時から「上方漫才トラディショナル」（関西ローカル）を約５時間に渡り放送する。

年末の風物詩となった漫才祭り。新しい切り口で勝負する若手から、漫才を極めるベテランまで、上方漫才の神髄を伝える。３５組以上の実力派漫才師が今年の漫才を届けるほか、番組前半ではＭＢＳに残る貴重なアーカイブ映像のなかから、今いくよ・くるよ、メッセンジャー、ブラックマヨネーズ、チュートリアル、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ、なすなかにし、見取り図、ニッポンの社長の至極のネタを放送する。

Ｍ―１グランプリ２０２５王者のたくろう、関西勢からのもう一組のファイナリスト、豪快キャプテンが漫才を披露。歴代王者のフットボールアワー、笑い飯、ミルクボーイも登場し、話芸を競う。また「ＴＨＥ Ｗ」チャンピオンの天才ピアニスト、「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」歴代王者のギャロップ、ガクテンソク、ツートライブ、若い世代に人気のダブルヒガシやカベポスター、フースーヤ、ドーナツ・ピーナツ。さらにオール阪神・巨人、海原はるか・かなたをはじめとする大御所勢のしゃべくり漫才や、ハイヒール、矢野・兵動、テンダラーら安定感のあるベテランも登場。さまざまな世代の漫才師が一堂に顔をそろえ、２０２５年を笑いで締めくくる。