KenKenがRIZE3人の“成長ショット”を投稿 活動休止のJESSEへのエールに「泣ける」の声
ロックバンド・RIZEおよびThe BONEZのボーカルを務めるJESSEが、身体の負傷による長期療養のため2026年1月からライブ活動を休止することが発表された。これを受け、RIZEのベーシスト・KenKenが26日、自身のSNSを更新。幼少期の3人と現在の姿を並べた写真を公開し、家族のような存在であるJESSEへの想いをにじませた。
【写真】泣ける…！KenKenが公開したRIZE3人の“成長ショット”
インスタグラムの投稿では、KenKen、金子ノブアキ、JESSEが幼い頃に写った写真と、現在の3人の姿を収めた写真が並べられており、BGMには「待つわ」が使用されている。キャプションは添えられていないものの、JESSEの復帰を信じて待つという強いメッセージが写真と音楽に込められた投稿となっている。
KenKenと金子ノブアキは実の兄弟であり、JESSEとは幼少期からの旧知の仲。JESSEの父であるCharと、KenKen・ノブアキ兄弟の父である故・ジョニー吉長さんは、「ジョニー、ルイス＆チャー」「ピンククラウド」として活動をともにしており、家族ぐるみで音楽と人生をともにしてきた関係だ。
コメント欄には「いつまでもまーつわっ」「何歳になっても心友やねっっ」「再開の時にはこの写真でTシャツ作ってください」「泣ける」など、JESSEを気遣う声や再会を待ち望むファンからの温かいメッセージが寄せられている。また、タレントのMEGUMIも「尊いー！」とコメントを寄せている。
KenKenは別の投稿で「僕はお互いの人生が終わるまでどんな形であれ彼と音楽や日常を添い遂げると思ってます」ともつづっており、JESSEへの深い信頼と絆、そして未来への希望を込めた発信となった。
