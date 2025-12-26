NiziU・AYAKA、きょう生放送の『Mステ』体調不良で欠席
NiziUのAYAKAが、きょう26日午後4時30分から生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）を欠席する。同番組がきょう26日、公式Xで発表した。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
投稿で「本日、出演を予定していたのNiziUのAYAKAさんは、体調不良のため、出演を見合わせることに致しました」と報告。「出演を楽しみにしていた皆様、申し訳ございません」とつづった。
NiziUは午後5時台に「▼（※▼＝ハート）Emotion」を披露する予定。
【全アーティスト＆タイムテーブル】
午後４時30分〜（五十音順）
INI「Present」
ACEes「Troublemaker」（嵐カバー）「Biggest Party」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
Tani Yuuki「もしものがたり」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
FANTASTICS「BFX」
午後５時〜（五十音順）
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」
Kis-My-Ft2「&Joy」
櫻坂46「Make or Break」
JO1「BE CLASSIC」
GENERATIONS「PAINT」
STUTS「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」
→ゲストダンサー 原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知
なにわ男子「Never Romantic」
Number_i「i-mode」
NiziU「▼（※▼＝ハート）Emotion」
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
羊文学「声」
BE:FIRST「Stare In Wonder」
緑黄色社会「さもなくば誰がやる」
よる６時〜（五十音順）
AI「ハピネス」
いきものがかり「生きて、燦々」
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」「ラブソングに襲われる」
SUPER BEAVER「人として」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
Travis Japan「Disco Baby」
50TA（狩野英孝）「PERFECT LOVE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
マカロニえんぴつ「パープルスカイ」
三浦大知「Horizon Dreamer」
午後７時〜（五十音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
AKB48「RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」
SUPER EIGHT「あおっぱな」
Superfly「僕のこと」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」
M!LK「イイじゃん」
LiSA「残酷な夜に輝け」
RIP SLYME「JOINT」
午後８時〜（五十音順）
あいみょん「ビーナスベルト」
いきものがかり「コイスルオトメ」
幾田りら「恋風」
King & Prince「Theater」
最強アイドル８組80名が夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
SixTONES「Stargaze」「こっから」
timelesz「レシピ」「Rock this Party」
HANA「My Body」
Perfume「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」
午後９時〜（五十音順）
WEST. × なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
XG「GALA」
Kis-My-Ft2 × Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
King & Prince × SixTONES「One Love」（嵐カバー）
King & Prince×50TA「希望の丘」
Creepy Nuts「doppelganger」「オトノケ」
ZICO, 幾田りら「DUET」
HANA「NON STOP」
back number「ブルーアンバー」「怪盗」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」
レミオロメン「粉雪」
午後10時〜（五十音順）
aiko「シネマ」
SHISHAMO「明日も」
Stray Kids「CEREMONY」
Snow Man「D.D.」「カリスマックス」
Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」
ゆず「いつか」「GET BACK」
L'Arc-en-Ciel「Driver's High」「ミライ」
