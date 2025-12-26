【魔性の令嬢は嫌われたい～次期公爵様からの溺愛には騙されません～】 【小悪魔メイドサイコ】 12月26日 連載開始

taskeyは、12月26日に「魔性の令嬢は嫌われたい～次期公爵様からの溺愛には騙されません～」、と「小悪魔メイドサイコ」の連載を開始した。

「魔性の令嬢は嫌われたい～次期公爵様からの溺愛には騙されません～」はコミックシーモアにて、「小悪魔メイドサイコ」はめちゃコミックにて独占先行配信される。

「アウトデイズ」、「盲目剣聖ラグナ～転生した剣聖は視えなくても最強です～」なども12月に連載を開始している。

魔性の令嬢は嫌われたい～次期公爵様からの溺愛には騙されません～

原作：風沢氷花

ネーム：こわたりひろ

マンガ：飴屋リッカ

レーベル：comic フローリア

【あらすじ】

伯爵令嬢のレティシアは娼婦の母譲りの美貌のせいで「魔性の女」と呼ばれ虐げられてきた。計らずしも男性の目を惹いてしまい嫌われる日々。しかし、そんな中次期公爵のクロードに求婚される。誠実な彼に惹かれ、婚約を受け入れるが彼はとんでもない「魔性の男」で⁉︎ このままじゃクズ男に一生苦しめられてしまう。レティシアは彼と別れるために「魔性の女」を演じて嫌われようとするが、なぜか思い通りにいかなくて──？

□「魔性の令嬢は嫌われたい～次期公爵様からの溺愛には騙されません～」のページ

小悪魔メイドサイコ

原作：三石メガネ

ネーム：紅林直

マンガ：かたてわざ

レーベル：サイコワコミック

【あらすじ】

昭和レトロなカフェ「パノップ亭」。美人メイドの葛西心春は、たったひとりで店を切り盛りしながら、今日もお客様に幸せを提供する。しかし客たちは知らなかった…メイドさんは、サイコパスなのだ。

□「小悪魔メイドサイコ」のページ

盲目剣聖ラグナ～転生した剣聖は視えなくても最強です～

原作：杠 優月

マンガ：あど

レーベル：少年ブレイブ

【あらすじ】

王都の剣術学校に入学するも、盲目ゆえに侮られ不当な扱いを受けるラグナ。しかし、彼は視力を失っても、剣が鈍ることはなかった。かつて極めた剣技と研ぎ澄まされた感覚で、常識を覆し、誰もが恐れる剣士へと成長していく。見えぬからこそ、辿り着ける境地がある──これは、盲目の剣士が新たな伝説を刻む物語。

□「盲目剣聖ラグナ～転生した剣聖は視えなくても最強です～」のページ

アウトデイズ

原作：大城密

ネーム：藤田サト

マンガ：Shun

レーベル：少年ブレイブ

【あらすじ】

□「アウトデイズ」のページ