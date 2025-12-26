¥¯¥ìー¥ë¡¦¥É¥¥¥Ë´ÆÆÄ¡Ø¥¬ー¥´¥¤¥ë¡Ù¤¬4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤ÇÁÉ¤ë¡¡Í½¹ðÊÔ¡õ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡¥¯¥ìー¥ë¡¦¥É¥¥¥Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿2001Ç¯¤Î±Ç²è ¡Ø¥¬ー¥´¥¤¥ë¡Ù¤¬¡¢4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ô¥§¥Ã¥È¡¢¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥Àー¥¹¡¢¥¸¥à¡¦¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥å¤é¤Î½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢19988Ç¯¤Ë¡Ø¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Ñ¥ê¡¢18¶è¡¢Ìë¡£¡Ù¡Ø¥Í¥Í¥Ã¥È¤È¥Ü¥Ë¡Ù¡ØÈþ¤·¤»Å»ö¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥É¥¥¥Ë¤¬2001Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ËÜºî¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæÂà¾ì¼Ô¤¬È¯À¸¤·¡¢´ÑµÒ2Ì¾¤¬µ¤Àä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤âËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥·¥§ー¥óÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¡Ç66¡Ù¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥í¡£¥·¥§ー¥ó¤ÈÆ±¤¸ÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤ë¥³¥ìÌò¤ò¡Ø¥Ù¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ëー °¦¤È·ã¾ð¤ÎÆü¡¹¡Ù¡Ø²°Éß½÷¡Ù¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥À¥ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Í¥àー¥ó¤Ç¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿¥·¥§ー¥ó¡Ê¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥í¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¥¸¥åー¥ó¡Ê¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥ô¥§¥Ã¥»¥¤¡Ë¡£¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ëÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸¦µæ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¡¢¡ÈÍßË¾¡É¤È¡ÈË½ÎÏ¡É¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯´í¸±¤Ê¾×Æ°¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Æ±¤¸ÉÂ¤òÊú¤¨ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËË½Áö¤¹¤ë¥³¥ì¡Ê¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥À¥ë¡Ë¡£³¹¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÈà½÷¤Ï¿Í¤ò½±¤¤Â³¤±¡¢É×¤Î¥ì¥ª¤ÏÈà½÷¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥·¥§ー¥ó¤Ï¾É¾õ¤Î¿¿Áê¤òµá¤á¤Æ¥³¥ì¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Î¡È»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÇ½¡É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Èá·à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤â¸ø³«¡£¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ë¤ÎËË¤òÄÏ¤à¥®¥ã¥í¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÏÓ¤ò²ó¤¹¥À¥ë¤¬¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¦½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÍßË¾¡¢¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²øÊª¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥®¥ã¥í¤È¥À¥ë¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
