&TEAM（エンティーム）のグループ公式Xを更新。『2025 SBS歌謡大典』に出演した際の華やかな衣装姿を披露した。

【写真】&TEAM『2025 SBS歌謡大典』の黒と白衣装で魅せたギャップの魅力／TAKIとYUMAの2ショット／レッドカーペットで横並ぶオーラ溢れる姿／パジャマ姿でかわいさ満載のダンス

■&TEAMの多彩な魅力に「かっこいいと可愛い行ったり来たりで忙しい」

&TEAM（エンティーム）が12月25日に韓国・仁川（インチョン）インスパイア・アリーナで開催された『2025 SBS歌謡大典』に出演。華やかな黒と白の衣装姿で魅了した。

グループのXにて公開されたのは、対照的な魅力を放つ2種類の衣装を着用したメンバーのオフショットだ。1枚目は金色の壁を背景にしたレッドカーペット登場時の姿を捉えたもの。メンバーそれぞれの個性に合わせ、王子様のようなジャケットや優雅なロングジャケット、クラシカルなダブルのスーツなど、洗練されたブラックコーデを華麗に着こなす。そのスリムなシルエットが、彼らのスタイルの良さをより際立たせている。今年10月には韓国デビューを果たして大きく飛躍した9人。ノーブルな雰囲気をまといながら、自信と余裕を感じさせた。

一方、2枚目のステージ裏で撮影されたオフショットでは、新曲「MISMATCH」のクリスマスバージョンのパフォーマンスで着用したオールホワイトの衣装で登場。モコモコのロングコートや襟が印象的な衣装にバンダナやチェーンネックレスでヤンチャさを演出したメンバーたち。ピースサインをしながらぎゅっと集合した姿を見せている。

SNSでは「BLACKもWHITEも最強にかっこいい」「品あるカッコよさが光ってた」「今回の衣装も大優勝」「かっこいいと可愛い行ったり来たりで忙しい」「ふわふわ衣装にメガネのKくん破壊力高い」「ゆまくんとたきくんとはるあ、国の大切な行事に参加してる王子」「今日のMISMATCHも特大にメロかった！！」「神がかったイケメン集団」など、大きな反響が寄せられている。

■TAKI＆YUMA『2025 SBS歌謡大典』爆イケ2ショット

なお、メンバーのXには、TAKI（タキ）が黒衣装と、ビジュー光るバンダナを巻いたステージ衣装の自撮りショット、YUMA（ユウマ）との写真を投稿。「Happy holiday～」とファンにクリスマスのメッセージを送り、華やかなビジュアルを披露している。

■写真：レッドカーペットでオーラを放つ&TEAMメンバー

■動画：モコモコパジャマ姿でダンス！“かわいい”魅力放つ&TEAMの姿も