26日14時現在の日経平均株価は前日比379.65円（0.75％）高の5万787.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は767、値下がりは755、変わらずは76。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を121.67円押し上げている。次いでファストリ <9983>が105.09円、ＳＢＧ <9984>が69.19円、東エレク <8035>が41.11円、コナミＧ <9766>が11.36円と続く。



マイナス寄与度は19.39円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ファナック <6954>が13.04円、住友電 <5802>が9.39円、信越化 <4063>が5.01円、豊田通商 <8015>が3.71円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、情報・通信、海運、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、金属製品が並んでいる。



※14時0分2秒時点



株探ニュース

