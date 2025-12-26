来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は26日、出場メンバー8選手を先行発表。メジャー組からは、大谷翔平（ドジャース）に菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手が選出された。

■花巻東の先輩・菊池が背番号17に

井端監督は同日、WBC出場メンバーのうち8選手を先行発表。海外勢の大谷と菊池、松井の3人に加えて、NPB組から伊藤大海（日本ハム）、平良海馬（西武）、大勢（巨人）、石井大智（阪神）、種市篤暉（ロッテ）の計8投手を発表した。

侍ジャパンの公式サイトによると、メジャーリーグ所属選手のチーム合流時期については現在未定とのこと。NPB所属選手は、来年2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる事前合宿から参加予定するという。

また、背番号は大谷が前回大会に続く「16」、花巻東高校の先輩・菊池が「17」を着用する。井端監督は「ファンの方々には、温かく見守っていただき、大会が始まりましたら代表選手たちへ熱い声援をお願いします（一部抜粋）」とコメント。連覇へ向けて意気込みを明かした。