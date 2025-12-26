ローラ、手描きの“馬の水墨画”に反響「すごい」「今にも駆け上がりそう」「ステキかわいい」 2026年の干支・午（うま）を“9時間かけて”描く
モデルのローラ（35）が12月26日、自身のインスタグラムを更新。来年の干支である午（うま）を描いた墨絵を披露し、「ローラさんすごい」「ステキかわいい」「可愛くて躍動感もあって素敵です」「今にも駆け上がりそう」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「可愛くて躍動感もあって素敵」「今にも駆け上がりそう」ローラが描いた午（うま）の水墨画
ローラは「Merry Christmas きのうは、クリぼっちだったから、日本画の先生に連絡をして、一緒に墨絵を描きませんかとお誘いをしたらOKとゆってくれたので、2人で9時間ずっと来年の干支の馬の絵を描きながら過ごしたよ」と明かし、長時間かけて描いたという午の水墨画の写真を公開。
ローラは「墨絵の世界は、ほんっとうに奥深い。馬の立て髪がなんどもなんどもやってもうまく描けなくて、最後はもう面白くなっちゃって、夜も遅いし、もうこれでいいや！と思って終わらせたら、なんだかちょっと愛着が湧いてきたよ」と話すが、額に飾られた午の墨絵は、たてがみやしっぽの毛まで、筆使いや墨の濃淡で表情豊かに表現されている。
右上には「千里」の文字が記されており、これについてローラは「先生から教えてもらった、右上に書いてある“千里” 意味を聞いたら『千里の道も一歩から』という事があるように長い旅も、大きな目標も小さな一歩から始まる。という意味が込められているんだって！」と紹介していた。
ファンからは、ほかにも「先生とクリスマスに9時間!!」「クリスマスに墨絵とはなんて素敵な時間を過ごされたのでしょう」「素敵な墨絵〜」「絵上手だね」「馬のたて髪と尻尾の塩梅がとてもいい感じです」「ローラの味が作品に出てますよ」「ほしい」などと、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
