バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』最終話にて、日本人参加者のケイテンがデビューメンバー入りを果たした。

【映像】デビューを決めた瞬間…イケメンの日本人ギタリスト

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

ケイテン、感無量の表情で「僕の人生で一番幸せな時期」

ケイテン（19歳）はアメリカのバークリー音楽大学に奨学金で入学し、クールな佇まいとステージでの情熱的なギタープレイで注目を集める長髪のギタリスト。Instagramのフォロワーは17万人を超えている。

ファイナルミッションでは、参加者が3チームに分かれて自作曲を披露。ケイテンは白シャツにベストという学生服風の衣装で、2度と戻らない繊細な感情を表現した楽曲「At Season's End」をパフォーマンスした。時にベーシストと背中合わせになり、感情を込めた演奏で、オーディエンスを釘付けにした。

15名のファイナリストの中から、デビューメンバー5名が決定。グループ名は「hrtz.wav」（ハーツウェイブ）。参加者たちがアイデアを持ち寄った中から、ケイテンが考えたバンド名が選ばれた。wavには「新しいニューウェーブ、ニュートレンドを作ろうという意味が込められている。ギターのケイテンのほか、ドラムのハギワ、ベースのデイン、キーボードのユン・ヨンジュン、ボーカルのリアンがデビューメンバーに決定した。

311,390点という高い点数でギターポジションで1位となったケイテンは、名前を呼ばれると感無量の表情で胸を撫で下ろす。まずは参加者への感謝を伝え、「僕の人生で一番幸せな時期で、本当に信じられません」とオーディション期間を述懐。そして声を震わせながら「僕はこのバンドで世界を変えに行きます。引き続き応援よろしくお願いします。STEAL HEART CLUBは僕の宝です。本当に愛しています。本当にありがとうございます」と韓国語を織り交ぜてスピーチし、会場からは大きな歓声が起こった。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）