「バドミントン・全日本総合選手権」（２６日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

混合ダブルス日本代表の緑川大輝（２５）＝ＮＴＴ東日本＝が、取材に応じた。斎藤夏（２５）＝ＰＬＥＮＴＹ ＧＬＯＢＡＬ ＬＩＮＸ＝とのペア解散の経緯について「もともと感じていたものも少しあって、それが重なった。松山さんからオファーを頂いて、自分と監督と話し合って協議した結果という感じ。（斎藤）夏とは直接話したりもしたので、内容は分かってもらっているつもりだったんですけど…ここまでやってきた歴もあるので、なかなか理解してもらえるのは難しかったりする。そこは今後、解消しなくちゃいけないのかな」と話した。

緑川と斎藤はともに埼玉出身で、埼玉栄高在学時の３年から本格的にペアを結成し、世界ランキングは７位まで上り詰めた。ただ１１月に、夏のパリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した“元シダマツ”の松山奈未（再春館製薬所）と、緑川がペアを組むことが突然発表。緑川、斎藤組は今月のツアーファイナルズが最後の舞台になった。

「プレー面、結果としても思っているところはあった。全て気持ちだけではない」と緑川。アスリートとして目標に五輪のメダルを掲げているだけに、もっと高い競技力でプレーしたい気持ちも少なからずあったという。「そこ（五輪メダルへの気持ち）は含まれていると思う。そういったことも考えてのあれ（ペア解散と結成）だった」と語った。

同日には斎藤も取材に応じており、「今回のペア解消において、私の知らないところで、私の所属チームに対する事前相談もなしに緑川さんがペア解消を独断で進めたことについては、とても残念に思ってます。世界ランキング７位という実績を評価していただいたペアの解消は、私にとって人生の岐路に立つような重大な決断です。長らく一緒に歩んできた関係性を、一方的な通告だけで解消することは、納得できるものではありません。特にペア解消という決定が、すでに他の人との新たなペア関係を前提としているにも関わらず、私や、私のチームへの十分な説明や配慮に欠けている点において、強い怒りを感じています」と涙ながらに訴えていた。