自転車に乗っているときは、頭を守ってくれる大切な存在。

でも、ひとたび自転車を降りると、ヘルメットって急に扱いづらいお荷物に変わりますよね。ハンドルに固定しておくのは雨にさらされるのが気がかりですし、オフィスやスーパーでも場所をとって邪魔になります。

安全のために必要だと頭ではわかっていても、この「持ち運びのかさばり」が、自転車移動のネックになっている方は多いはずです。

フランス・パリ発の「PLIXI」は、そんなサイクリストの悩みに、「たたむ」という選択肢を追加してくれました。

バッグの隙間に収まるサイズ感

「PLIXI」は独自のメカニズムによって、ヘルメットの体積を約3分の1まで小さくできます。慣れればスムーズに折りたたみが完了。まるで折りたたみ傘をしまうような感覚で、日常の動作に馴染んでくれます。

折りたたんだ後のサイズは、およそ21×11×16cm。これなら、普段使いしているバックパックはもちろん、トートバッグの隅にもすっぽり収まります。

・カフェで休憩中も、バッグの中へ ・オフィスに着いたら、ロッカーや引き出しへ ・買い物中も、荷物として邪魔にならない

ヘルメットを「手に持つ」必要がなくなるだけで、自転車を降りた後の行動範囲や身軽さが変わってくる気がします。

安心と快適さを両立する特長

正直、折りたたみって強度が心配になりますよね。もちろん、ここもしっかりと考えられています。

米国の「CPSC」および欧州の安全基準「EN1078」をクリアしており、外側のABS樹脂シェルと内側のEPSフォームが、万が一の衝撃を吸収。一般的なヘルメットと同様に、厳しい安全基準を満たしているんです。

また、快適性についても配慮が見られます。

・14個の通気孔で、こもりがちな熱を逃がす ・調整可能なフィットシステム

利便性を追求しつつ、ヘルメットとしての本質的な機能（安全性・快適性）は犠牲にしない。このバランス感覚が、都市生活を送るサイクリストに合っているのかもしれません。

身軽な自転車ライフのきっかけに

ヘルメットを持ち運ぶ煩わしさが減れば、自転車と公共交通機関を組み合わせた移動や、旅先でのシェアサイクル利用など、楽しみ方の幅も広がりそうです。

「PLIXI」は、日々の移動をもっとスマートに、そして身軽にしたいと願う人にとって、検討する価値のあるアイテムではないでしょうか。ご自身の持っているバッグに収まるか、一度サイズをチェックしてみるのも面白いかもしれません。

