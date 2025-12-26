「アウター着膨れ & 重たい問題」→ 解決！【GU】40・50代の相棒に◎「優秀ブルゾン」

ときめく冬アウターをGETしたはいいものの、着膨れ感が気になったり素材が重たかったりすると、つい稼働率が下がりがちなんてことにも。冬のアウター選びが難しい……と感じるミドル世代に向けて、今回は【GU（ジーユー）】の優秀ブルゾンをリコメンド。「軽くてあたたかい」「着ぶくれしない点にこだわった」（公式ECサイトより）というブルゾンは、冬に手放せない新たな相棒になってくれるかも！

機能性素材ですっきりと仕上げた本格ブルゾン

【GU】「ウォームパデッドブルゾン」\4,990（税込）

軽やかな中わたを詰めて、立体的で丸みのあるシルエットに仕上げた本格的なブルゾン。風を通しにくい防風素材かつ熱を逃がしにくい保温機能を備えた、GUこだわりの機能的な一着です。素材のおかげで防寒性を保ちつつ全体のボリュームが抑えられており、もこもこと着膨れして見えにくいのが嬉しいポイント。カラーは今シーズンのトレンドを捉えた全4色から。

手軽に印象変化を図れるダブルジップ仕様

「ダウンと同じくらい暖かい」と、スタッフのNatsukiさんも太鼓判を押すこちら。特に、首元やフードまわりのボリュームが調整されていることで、前を閉じて着た際にも埋もれている印象にならず着こなせそうです。フロントが上下から開けられるダブルジップ仕様なのもポイント。スリットを入れる感覚でコーデのささやかな印象変化を楽しめます。

ダークなキレイめコーデの華やぐレフ板役に任命

ステッチの数が少なめに設定された上品なデザインは、キレイめコーデとも喧嘩せずに羽織りやすそう。黒やブラウンといったダークトーンでまとめた装いには、ナチュラルカラーのブルゾンが好相性。レフ板がわりの役目を担い、顔まわりをパッと明るく見せてくれるはず。フードは取り外し可能なため、よりすっきりとマニッシュなテイストへ寄せるのもおすすめです。

オーバーシルエットを黒で締めつつ体型カバーも

グレーのスウェットパンツ × ベージュのカーディガンという淡いトーンのカジュアルコーデには、ブラックのブルゾンが引き締め役に。オーバーシルエットのアイテム同士でも黒ならキリリと締まって見えやすく、小物も黒で揃えれば楽に統一感を演出できます。ブルゾンはやや後ろの着丈が長めに設定されているため、腰まわりのラインをカバーしやすいのも大人に魅力的なポイントかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：かんだちほ