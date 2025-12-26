27歳モデル妻とXmas報告「癒し夫婦」 森保Jエース、“ピッチ外”の仲睦まじい近況に相次ぐ喝采
インスタグラムで報告
海外サッカー、オランダ1部フェイエノールトに所属するサッカー日本代表FW上田綺世が26日までに自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの27歳・由布菜月とともに過ごした、クリスマスショットに反響が広がっている。
公開された写真では、真っ白なクマが添えられた可愛らしいチョコレートケーキを前に、夫婦で仲睦まじく寄り添う姿が収められている。上田がケーキを一口で食べようと大きく口を開けるお茶目なショットや、互いのグラスを傾けた1枚なども添えられた。
さらに「ROYAL CHRISTMAS FAIR」のロゴが入った縦長のプリントシールには、オランダ1部AZアルクマールでプレーする日本代表DF毎熊晟矢の姿も。実際の画像を公開したインスタグラムのコメント欄には、ファンから様々な反応が寄せられた。
「なんて可愛い上田夫妻」
「定期で上田家にマイクが混じってるの好きです」
「普通に毎熊いるのおもろい」
「プリクラ最高！」
「なつきちゃんかわいい」
「夫婦に混ざれて羨ましい（笑）」
「あやせくんこんな表情するんだな」
「カワ癒し夫婦」
「尊い」
27歳の上田は今季驚異的なペースでゴールを量産しており、ここまでリーグ戦17試合18ゴールを記録して得点ランキングで首位を独走。元日本代表FWハーフナー・マイクが保持していた同国リーグでの日本人シーズン最多得点記録（16点）を塗り替えた。
（THE ANSWER編集部）