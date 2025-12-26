インスタグラムで報告

海外サッカー、オランダ1部フェイエノールトに所属するサッカー日本代表FW上田綺世が26日までに自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの27歳・由布菜月とともに過ごした、クリスマスショットに反響が広がっている。

公開された写真では、真っ白なクマが添えられた可愛らしいチョコレートケーキを前に、夫婦で仲睦まじく寄り添う姿が収められている。上田がケーキを一口で食べようと大きく口を開けるお茶目なショットや、互いのグラスを傾けた1枚なども添えられた。

さらに「ROYAL CHRISTMAS FAIR」のロゴが入った縦長のプリントシールには、オランダ1部AZアルクマールでプレーする日本代表DF毎熊晟矢の姿も。実際の画像を公開したインスタグラムのコメント欄には、ファンから様々な反応が寄せられた。

「なんて可愛い上田夫妻」

「定期で上田家にマイクが混じってるの好きです」

「普通に毎熊いるのおもろい」

「プリクラ最高！」

「なつきちゃんかわいい」

「夫婦に混ざれて羨ましい（笑）」

「あやせくんこんな表情するんだな」

「カワ癒し夫婦」

「尊い」

27歳の上田は今季驚異的なペースでゴールを量産しており、ここまでリーグ戦17試合18ゴールを記録して得点ランキングで首位を独走。元日本代表FWハーフナー・マイクが保持していた同国リーグでの日本人シーズン最多得点記録（16点）を塗り替えた。



（THE ANSWER編集部）