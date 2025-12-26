はなわや鈴木奈々が子どもたちと交流！日本児童養護施設財団「あしながサンタ2025クリスマス会」

日本児童養護施設財団が、2025年12月6日に社会福祉法人 至誠学舎立川 児童養護施設「至誠学園」にて「あしながサンタ2025クリスマス会」を開催。亀田製菓株式会社によるワークショップやお笑い芸人、ミュージシャンによるステージなど、子どもたちへ特別なクリスマス体験を提供しました。

全国の児童養護施設で暮らす子どもたちのクリスマスプレゼント代を支援する「あしながサンタ事業」の一環として行われた本イベントの模様をお届けします。

日本児童養護施設財団「あしながサンタ2025クリスマス会」

開催日：2025年12月6日

開催場所：社会福祉法人 至誠学舎立川 児童養護施設「至誠学園」（東京都立川市）

主催：公益財団法人日本児童養護施設財団

協力：亀田製菓株式会社

ゲスト：鈴木奈々、はなわ、チャパティ、どんぐりたけし

動画出演：アインシュタイン 河井ゆずる（公式アンバサダー）

本クリスマス会は、全国児童養護施設協議会 会長である高橋誠一郎氏が在籍する至誠学園を会場に、子どもたち一人ひとりにとって忘れられないクリスマス会の時間を届けることを目的に開催。

亀田製菓株式会社との共同企画により、施設で暮らす子どもたちと職員へ、クリスマスにふさわしい特別な体験と思い出を提供するプログラムが展開されました。

イベントは二部制で行われ、第一部では亀田製菓株式会社によるワークショップ、第二部では豪華ゲストを迎えたスペシャルライブステージを実施。

会場は子どもたちの歓声と笑顔に包まれ、出演者と子どもたちが一体となる感動的な一日となりました。

日本児童養護施設財団 理事長 江原均による開催式の挨拶。

日本児童養護施設財団 理事長 江原均と、全国児童養護施設協議会 会長 社会福祉法人至誠学舎立川 児童事業本部 副本部長・事務局長 高橋誠一郎氏。

MCを務めたタレントの鈴木奈々と日本児童養護施設財団 理事長 江原均。

【第一部】亀田製菓株式会社によるワークショップ

■NICE RICE SCHOOL!〜お米ってどういいの？〜

亀田製菓株式会社が長年向き合ってきた「お米」について学ぶ学習体験を実施。

子どもたちにも分かりやすい言葉とクイズ形式を交え、お米の栄養や役割、日本の食文化とのつながりを解説。

「お米はどこから来るの？」「どうして毎日食べるの？」といった問いかけに、子どもたちは積極的に手を挙げ、社員の方々と楽しそうにやり取りを行いながら理解を深めました。

会場には驚きの声や笑顔が溢れ、学びながら「食」への興味を育む貴重な体験の時間です。

企業が直接子どもたちと向き合い、自社の強みや想いを「体験」として届ける、非常に意義深いワークショップとなりました。

■オリジナルポーチ作成とハッピーターンの絵付け体験

販売されているハッピーターンのパッケージを活用し、自分だけのオリジナルポーチを作成。

子どもたちはそれぞれ色づかいを工夫し、世界に一つだけのデザインを完成させました。

個性が詰まった作品作りを通し、創造力を発揮する楽しいひとときです。

公式アンバサダー アインシュタイン 河井ゆずるさんからの動画メッセージ

日本児童養護施設財団の公式アンバサダーを務めるお笑い芸人、アインシュタインの河井ゆずるから、子どもたちへ動画メッセージが到着。

会場の職員や子どもたちは、河井ゆずるからの温かいメッセージに大喜びの様子でした。

【第二部】お笑い特別ステージ「チャパティ」

日本とインドのハーフのお笑い芸人、チャパティが登場。

子どもたちに大人気のインドにちなんだネタを披露し、ナンの形をしたメガネを子どもたちにプレゼントするなど会場を盛り上げました。

【第二部】お笑い特別ステージ「どんぐりたけし」

「怪奇！YesどんぐりRPG」のトリオでも活躍するお笑い芸人、どんぐりたけしが登場。

自己紹介一発ギャグなどで会場を沸かせ、披露されるネタの数々に会場は笑いに包まれました。

今回のイベントでは、MCとしても鈴木奈々と共に温かく寄り添う進行で会場を包み込みました。

【第二部】はなわさんによるスペシャルミニライブ

お笑いタレント兼ミュージシャンの、はなわによるスペシャルミニライブを開催。

デビュー曲の「佐賀県」から始まり、「ママには内緒」「お義父さん」の計3曲に加え、特別な楽曲も披露されました。

子どもたちの中には、はなわの名前が入った手作りうちわを用意している姿も見られ、歌に合わせてうちわを掲げたり手拍子をするなど、会場全体が一体となって楽しむステージです。

登場時には会場の子どもたち、職員からの歓声と拍手で大盛り上がりとなりました。

■披露曲：オレンジの羽根

日本児童養護施設財団が2024年2月6日に開催したオレンジの羽根募金事業チャリティーイベント「もっち〜フェス」の開催にあたり、はなわが児童養護施設の子どもたちのために制作した楽曲「オレンジの羽根」も披露。

この曲の歌唱時には、公式マスコットキャラクターの「もっち〜」も登場し、はなわと一緒に歌を届けました。

出演者と子どもたちが言葉や音楽を通して心を通わせ、笑顔と感動に満ちたかけがえのない時間となりました。

あしながサンタ事業

公益財団法人 日本児童養護施設財団が運営する寄付サイト「あしながサンタ」。

子どもたちのクリスマスプレゼント代が足りないという現場の声から生まれた取り組みです。

全国の児童養護施設に対してクリスマスの実態調査を行い、支援を希望する施設で暮らす児童一人当たりに毎年2,000円のクリスマスプレゼント代を支援。

クリスマスに子どもたちの笑顔を増やしていけるよう、多くの方へサンタクロースとしての参加を呼びかけています。

また、企業のCSRの取り組みとしての企業スポンサーも募集中です。

公益財団法人 日本児童養護施設財団

施設で勤めている職員が立ち上げた財団法人。

全国の児童養護施設で暮らす子どもたちと、それに関わる方々への支援を行っています。

（令和7年4月1日 内閣府公認 公益財団法人化）

豪華ゲストと企業、そして子どもたちが一つになり、笑顔溢れる素晴らしいクリスマス会となりました。

日本児童養護施設財団「あしながサンタ2025クリスマス会」の紹介でした。

