宅地建物取引士に合格したグラビアアイドルが、新たな国家資格に合格したことを報告した。

２６日にインスタグラムで「賃貸不動産経営管理士 宅建終わってから２週間で独学で勉強し 宅建と同じく５問免除なしで一発合格しました！！」とつづったのは、グラビアで活動する天月愛。

「今回合格率は２９・５％でした。手ごたえなかったから嬉しい」と喜び、「結婚もできない恋人もできない学歴も、お金もない そんな私でも、宣言通りがむしゃらに努力して今年国家資格２つ受かりました 言霊大事です ありがとうございます」とつづった。

今年国家試験２つ合格しますとＳＮＳで宣言していた天月。フォロワーは「すげぇな」「素晴らしい」「ナイス」と驚いた。

同資格は賃貸住宅管理に関する知識や技能を持つ専門家として、賃貸不動産の管理を適切に行う。一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の発表によると、今年度試験の合格率は２９・５％で、平均年齢は４３・０歳。タレントの福田萌もＳＮＳで合格を明かしていた。

天月は富山県出身、音大卒の３０歳。身長１７０ｃｍでＪカップのスタイルを武器に活躍。今年１１月にＸ（旧ツイッター）で「宅建、、まさかの３７点で合格しました…！！泣きそう。今年は一番難関だったらしく３０万人の合格率１８％」と報告していた。