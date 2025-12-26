東京上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」から、冬季限定メニューが登場！

選べるアフタヌーンティーや韓国風ワッフル、ショコラとベリーのハニトーなどが展開されています☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「冬季限定メニュー 2025-2026」

提供期間：提供中〜2026年2月末頃

季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」

かわいい「サンリオキャラクターズ」たちと、お花に囲まれながらお食事が楽しめる癒やしの空間です。

そんな「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」にて、冬季限定メニューの提供が開始されています。

サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる「ガーデンバスケットアフタヌーン」や「ハニトー」、韓国発祥の「トゥンワッフル」など全6品をラインナップ。

また、秋に登場し大人気の「ポムポムプリンのプリンまん」の継続販売実施中です☆

季節のアフタヌーン「ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー」

※画像は2名提供時のイメージ

価格：1名 3,850円(税込)

選べるキャラクター(全8種)：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ

バスケットとセイボリープレートで提供される、ボリューム満点の「ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー」

好きなキャラクターのムースとクロワッサンを選ぶことができます。

バスケット

内容：※1〜3名分まで1台で提供

・サンリオキャラクターズ ロールケーキ〜ショコラ〜

・チョコチュロス 〜ルビーチョコソースで〜

・チョコと苺の2色のプリン

・濃厚ショコラムース

・焼き菓子4種（マドレーヌ、カヌレ、 ストロベリー＆ショコラブラウニー）

1〜3名分まで1台で提供されるバスケット。

サンリオキャラクターのお顔をのせたロールケーキやチュロス、プリン、ムース、焼き菓子がセットされています。

セイボリー

内容：※1名ごとに1プレートで提供

・サンリオキャラクターズ クロワッサン

・シュリンプフライ、ミニフランク、ブロッコリー、パプリカ、ポテト、ミックススパイス

1名ごとに1プレートで提供されるセイボリー。

サンリオキャラクターのお顔が選べるクロワッサンと共に、シュリンプフライやミニフランク、ブロッコリーなどが一緒に味わえます。

冬季限定メニュー

季節限定メニューとして「おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー」がラインナップ。

ほかにも季節のトゥンワッフル、ショコラチャイなどが提供されています。

季節のスイーツ「おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー」

価格：2,200円(税込)

食パンを丸ごと一斤使用した、ボリュームたっぷりな「おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー」

フランボワーズソースで味変しながら楽しむことができます。

※3〜4名様での注文推奨メニューです。

ポムポムプリンのプリンまん／季節のトゥンワッフル 〜ショコラ・ショコラ・ショコラ〜

メニュー名・価格：上から）

・ポムポムプリンのプリンまん

・季節のトゥンワッフル 〜ショコラ・ショコラ・ショコラ〜

ポムポムプリンのプリンまん

価格：700円(税込)

寒い季節にピッタリのカスタードまん「ポムポムプリンのプリンまん」

2025年の秋から登場し、サンリオキャラクターズ ガーデンカフェSNSでのメニュー紹介投稿の総インプレッション数が33万を超えた、話題の一品です。

「ポムポムプリンのプリンまん」は、テイクアウトも可能です。

※店内の混雑状況により、提供までに時間がかかる場合があります

※お時間に余裕を持って店ください

季節のトゥンワッフル 〜ショコラ・ショコラ・ショコラ〜

価格：1,650円(税込)

「季節のトゥンワッフル 〜ショコラ・ショコラ・ショコラ〜」は、ピンクと黒の色味がかわいいトゥンワッフル。

チョコソース、チョコクッキー、チョコアイスのチョコづくしな、甘党さんにオススメのメニューです。

季節のドリンク「季節のフロート ショコラチャイ／季節のホットティー スイートオレンジティー」

価格：各990円(税込)

メニュー名：左から）

・季節のフロート ショコラチャイ

・季節のホットティー スイートオレンジティー

季節のドリンクは、シナモンが香るチャイラテにチョコアイスを添えた「季節のフロート ショコラチャイ」と、ほのかな甘さとオレンジの風味が美味しい「季節のホットティー スイートオレンジティー」

それぞれ好きなキャラクターのモナカがトッピングできます。

選べるアフタヌーンティーや韓国風ワッフル、ショコラとベリーのハニトーがラインナップ。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェにて2026年2月末まで提供されている「冬季限定メニュー」の紹介でした☆

