高級腕時計を持ち主から預かり、使いたい人に貸し出すシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり、国際手配されていた元代表の男が警視庁に逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」の元代表、福原敬済容疑者（44）です。

警視庁によりますと、福原容疑者は高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」で、時計のオーナーから預かった高級腕時計十数本、時価総額1500万円以上をだまし取った疑いがもたれています。

トケマッチは、利用者が月額の使用料を支払い、オーナーから預かった高級腕時計を借りるもので、オーナーには毎月預託料が支払われていました。

被害者

「思い出すだけでやっぱり腹が立ってきますね。（戻ってこない腕時計は）40本以上。時価総額で6000万ぐらい。それ相当の罪は償って欲しいです」

福原容疑者は去年1月に運営会社を突然解散し、国外へ逃亡していました。