ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が25日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチ26」をクビになった小芝風花について語った。

岡村は「（1人ゴチで）ニアピン賞2回取ったら戻しましょうと。で戻ってきて、本戦3戦でクビ」と矢部が企画に復帰し、クビになった期間を振り返った。

矢部は「1人ゴチをやっていて、その中でもメンバーとも一緒に考えて一番ビリやったときの金額を背負って戻ってきた」と途中から参戦した場合でもメンバーと公平になるように復帰したことを明かした。

岡村は「メンバーの中で一番ルールに厳しいの、実は小芝風花で」と明かし、「ゲームでも“これおかしくないですか”って言うのよ。いつもスタッフさんも『あっ』って顔するわけ」と意外な一面を明かした。

岡村は矢部の復帰時に「小芝風花ちゃんが『今までの（金額）どうなるんですか。途中から参加した場合、払ってる金額少なくなるじゃないですか、それフェアじゃないじゃないですか』って。俺はもうそんなの言ったら『え？』みたいな顔されるけど、小芝風花ちゃんが言うことに説得力がある」と明かした。矢部も「ぐうの音も出ないことを」と復帰時のルールのついて語った。

「ゴチ26」は矢部、小芝、高橋文哉がクビとなった。