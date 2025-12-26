ガンバ大阪は26日、サンフレッチェ広島から満田誠が完全移籍にて加入することを発表した。



現在26歳の満田はユース時代から広島に在籍。その後流通経済大を経て2022年にトップチームに加入した。そんななか、2025シーズン序盤に出場機会を減らすとガンバへの期限付き移籍を決断。



ガンバではリーグ戦35試合に出場し2ゴール。チャンスクリエイト数ではダントツでチームトップとなる「61回」（2位は半田陸で46回）を記録しており、ガンバの攻撃陣を牽引する存在として君臨した。





そしてこの度完全移籍へと移行することになった満田はガンバの公式サイトにて「サンフレッチェ広島から加入しました満田誠です。ガンバ大阪のタイトル獲得に向けて全力を注ぎ、戦っていきます。昨シーズンより更にチームに貢献できるよう頑張ります。改めまして、よろしくお願いします」と意気込みを語った。また、満田はユース時代から過ごした広島の公式サイトにて、感謝と別れの言葉も伝えた。「このたび、ガンバ大阪に移籍することになりました。ここで伝えきれないほどの思い出が沢山あります。プロになって約3年間で様々な経験をし、成長することができました。サンフレッチェ広島で11番を背負わせてもらえて嬉しかったです。チャントを聞くたびに毎試合心が熱くなっていました。ですが、中々その期待に応えるような活躍ができずに申し訳なく思います」「選手はもちろんのこと監督、スタッフ、会社の方々、ファン・サポーターの方々にはとても温かく沢山支えられましたし、助けてもらいました。毎試合沢山のファン・サポーターの方々の熱い応援は凄く力になっていました。ユース時代にこのクラブでプレイすることを選んでから自分にとって特別なクラブになり、本当にサンフレッチェ広島が大好きです。このクラブで最高のチームメイトとサッカーができて幸せでした。約3年間ありがとうございました」