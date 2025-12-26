小原正子、家族旅行で堪能したブランド牛を絶賛「飽きずに延々食べられる！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日と26日に自身のアメブロを更新。家族でのクリスマス旅行で和歌山のブランド牛を堪能したことを報告した。

24日のブログで、小原は「加太温泉 加太海月に到着しました」と報告。道中で寝てしまい不機嫌だったという娘・こうめちゃんが、菓子のつかみ取りで「瞬時にご機嫌に」なったという微笑ましいエピソードを明かした。

また、宿泊先の部屋からの眺めや部屋風呂を紹介し「私にとって、毎年幸せすぎるクリスマスプレゼントはこの旅行です 今年も家族みんなで、元気に来ることができて本当に嬉しいです！」と喜びをつづった。

26日には「ブランド牛！」というタイトルでブログを更新。夕食に「和歌山ブランド牛 熊野牛のすき焼き」を味わったことを写真とともに報告し「正直、私たちの故郷のブランド牛 神戸牛より私は好きです！赤身と脂身のバランスが絶妙 飽きずに延々食べられる！」と大絶賛した。

ほかにも豪華な舟盛りや手巻き寿司を楽しんだといい「ランチ抜いて大正解！みんな食べまくりました」と満足した様子でコメント。「ご馳走様でした」とつづり、ブログを締めくくった。