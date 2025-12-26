来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、大谷翔平投手（ドジャース）、松井裕樹投手（パドレス）、伊藤大海投手（日本ハム）、大勢投手（巨人）、菊池雄星投手（エンゼルス）、種市篤暉投手（ロッテ）、平良海馬投手（西武）、石井大智投手（阪神）の８人が決定した。

メジャー組は大谷、雄星、松井の３人のみ。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手はすでに「出ることは決まっているというか、僕の気持ちの中では出たいと思っているので、そこに揺るぎはない。元々ＷＢＣ（出場を）前提で（契約を）考えていた」と明かしていたが、この日のメンバーには入らなかった。

井端監督は「こちらもすぐホワイトソックス決まった日に手続きしましたので、あとはどう言っているのか分からないですけど、ちゃんとそこは済ませてあるので。あとは他の選手も決まったところですぐやろうかなと思います。なかなか進まないなという感じで…」と説明。現時点で出場できないことが決まったメジャーリーガーは右肘手術を受けたダルビッシュ有投手（パドレス）だけとした。

これまで、ＷＢＣの侍ジャパンで最もメジャーリーガーが多かったのは０９年の第２回大会の５人。今大会はすでに村上、山本由伸投手（ドジャース）、菅野智之投手（オリオールズ）の出場が内定しており、史上最多の６人以上となる可能性が高い。

ほかにも今永、鈴木（ともにカブス）、千賀（メッツ）、吉田（レッドソックス）、佐々木（ドジャース）に加えてメジャー移籍を目指している今井、高橋（ともに西武）、岡本（巨人）も代表入りの可能性がある。

◆侍ジャパンメンバー

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号

◆過去にＷＢＣで侍ジャパン入りしたメジャーリーガー

▽第１回（０６年）＝２人 大塚晶文（レンジャーズ）、イチロー（マリナーズ）

▽第２回（０９年）＝５人 松坂大輔（レッドソックス）、岩村明憲（レイズ）、福留孝介（カブス）、城島健司、イチロー（ともにマリナーズ）

▽第３回（１３年）＝０人 なし

▽第４回（１７年）＝１人 青木宣親（アストロズ）

▽第５回（２３年）＝４人 大谷翔平（エンゼルス）、ダルビッシュ有（パドレス）、吉田正尚（レッドソックス）、ラーズ・ヌートバー（カージナルス）、※鈴木誠也（カブス＝大会直前に辞退）