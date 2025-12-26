±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¢Ì¡²è²È¡¦µûÓÇ¥¥ê¥³¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¤¿¤À¡¢¼ä¤·¤¤¡×¸¶ºî¤Î±Ç²è¡ÖÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ç¼ç±é
¡¡½÷Í¥¤Î±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ê41¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤Ë¡¢ºòÇ¯52ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ì¡²è²È¡¦µûÓÇ¥¥ê¥³¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£±±ÅÄ¤ÏµûÓÇ¤µ¤ó¸¶ºî¤Î2017Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¡Ê´ÆÆÄÉÚ±Ê¾»·É¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤¬¡ÖÌ¡²è²È¡¦µûÓÇ¥¥ê¥³»á¤¬¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡¢52ºÐ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢±±ÅÄ¤ÏÌ¡²è¡ÖÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎÉ½»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤Î¤É¤Î±ü¤¬¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Ì¡²è¡ÖÆî±»¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ï²»³Ú¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦Èà»á¤È¡¢½÷¥°¥»¤Î°¤¤¸µÈà»á¤Î´Ö¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë½÷À¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±±ÅÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¡¢ÍÎÉþÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¥Ä¥Á¥À¤ò±é¤¸¤¿¡£