タレントのタモリ（80）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。かつて大物俳優の隣人だったことを明かされる場面があった。

福岡出身のタモリは上京し、最初に住んだのは「都立大学（駅の近辺）です」と東京都目黒区だったと打ち明けた。「友達がいて、そのアパートにとりあえず東京のこと分からないんで転がり込んで。そこで3カ月か4カ月過ごしましたね」と振り返った。

番組では、俳優の鹿賀丈史が出演した回のVTRを放送。鹿賀は劇団四季時代にタモリが隣に住んでおり、鹿賀のファンからのケーキの差し入れが玄関の前に置いてあるのを間違えて持ち帰り、食べてしまったと明かしていた。

さらに別の出演回でも鹿賀は「あの頃タモリさん、いろんな言葉でしゃべるのが芸でしたので。そういうのがちょっと漏れ聞こえたりなんかして。まさかタモリさんだとは思いませんでした」とも回顧していた。

VTRを見終えたタモリは「この事件はよく覚えてます」と笑い「食べたのも覚えてます」と明言した。

ケーキは「ちょうどね、僕の部屋のドアと、鹿賀さんのところ、中間ぐらいに置いてあったんですよ」と言い、「芸能活動をやっているのはこのアパートでは僕一人だと思っていますからね。当然、これがあるから。俺もこういうことになってきたのかと思って」と持ち帰ったとした。

そうして開けてみると手紙が入っており、「舞台お疲れさまでした」と書かれていたとし「やってねえなって」と苦笑した。