タレント加藤浩次（56）が、自身が進行役を務める25日放送のフジテレビ系「池上彰＆加藤浩次昭和100年SP決定的映像！心に刻まれた100人」（午後6時30分）に出演。2019年に79歳で逝去したロック歌手の内田裕也さんとのエピソードを話した。

加藤は「内田裕也さんから電話があったことがあるんですよ」と話し始めた。「（番組で）VTRが出て、風貌が『ホーンテッドマンションみたいだな』みたいなことを言ったんですよ」。すると、その2日ほど後に、電話番号を知らないはずの内田さんから電話がきた。「『吉本の偉いヤツに聞いたんだよ！』って」と、加藤の番号を調べてかけてきたという。

内田さんから「『おまえは番組で俺のことをホーンテッドマンションって言ったらしいな、テメエ、コノヤロー』って言われて」。加藤は「逃げも隠れもしないんで。言ったことは間違いないんで、何かあったら言ってください、みたいなことを言った」と話した。

内田から「『そうか、おまえも結構おとこ気があるな』みたいなことを言われて」。そして「『今回だけは許してやるよ、ロッケンロール！』って、言って切られた」と話した。