冬休みに子どもを連れて「東京ディズニーランド」へ行く予定です。家族4人で大阪から東京まで、妻は「新幹線で行きたい」と言うのですが、車の方が節約になりますよね？

新幹線で移動した場合の費用感

まず、新幹線を利用する場合を考えます。大阪（新大阪）から東京までの東海道新幹線のぞみ指定席の片道料金は大人1人1万4920円（繁忙期）となります。大人2人と子ども2人の場合、子どもが小学生であれば運賃は原則として大人の半額となります。

仮に繁忙期に新大阪－東京間を往復した場合、大人2人子ども2人（どちらも小学生）の4人家族でかかる新幹線指定席の費用は合計8万9480円になります。年末年始や冬休み期間は指定席が中心となり、割引の選択肢が限られる点も考慮が必要です。

新幹線のメリットは、移動時間が短く、渋滞の影響を受けにくいことです。小さな子どもがいる家庭では、移動の負担が比較的少ない点を重視する人も多いでしょう。



車で移動した場合に見落としやすいコスト

次に、自家用車で移動する場合を考えます。大阪から東京までの距離はおよそ500キロメートル前後で、高速道路を利用するのが一般的です。

この場合、まず高速道路料金がかかります。ルートや割引の有無などによって異なりますが、片道おおむね1万円前後、往復で2万円前後が目安です。これに加えて、ガソリン代も必要になります。燃費やガソリン価格にもよりますが、往復でおよそ1万円前後を見込むと、高速代とガソリン代を合わせて3万円程度になるケースが一般的と考えられます。

一見すると、新幹線よりもかなり安く感じられますが、ここで注意したいのが「見えにくいコスト」です。長距離運転による疲労や休憩時間、場合によっては途中での宿泊費、さらに現地での駐車場代なども考慮する必要があります。特に冬休み期間は高速道路の渋滞が発生しやすく、予定どおりに到着できない可能性もあります。



「節約」か「負担軽減」かの考え方

新幹線と車を比較すると、純粋な金額だけで見れば、車の方が安く済む可能性はあります。ただし、それは「途中で宿泊しない」「渋滞による大幅な時間ロスがない」といった条件がそろった場合に限られます。

一方で、新幹線は費用が高めでも、移動時間が短く、体力的な負担が少ないというメリットがあります。特に、到着後に丸1日テーマパークで遊ぶ予定がある場合、移動による疲労がそのまま楽しさに影響する可能性もあります。

つまり、「どちらが得か」は金額だけでは決められません。交通費を抑えることを最優先するのか、それとも家族全員の負担を軽くすることを重視するのかによって、選択は変わってきます。



まとめ

大阪から東京まで家族4人で移動する場合、新幹線は往復で約9万円、車であれば高速料金とガソリン代で3万円程度がひとつの目安になります。ただし、車移動では渋滞や運転の負担、場合によっては追加の宿泊費など、金額に表れにくいコストも考慮が必要です。

節約を重視するなら車という選択肢もありますが、冬休みの混雑や家族の体力を踏まえると、新幹線のメリットも無視できません。制度や料金の仕組みを理解したうえで、家族にとって無理のない移動手段を選ぶことが大切だといえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー