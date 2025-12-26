¡Úµð¿Í¡Û£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡¦ºÇÂ®£±£¶£±¥¥í±¦ÏÓ¥Þ¥¿¤ò³ÍÆÀ¡Ö»ä¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Þ¥¿¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹£±£¹£±¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£±¥¥í¡¢±¦Åê±¦ÂÇ¡£ºÇÂ®¤Ï£±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¥¥í¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢£±£°Ç¯´Ö¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÄÌ»»£±£µ£°»î¹ç¡Ê¤¦¤Á£±£°£±»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£·¡£º£µ¨¤ÏÁ´¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç£´£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³¾¡£³ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£¸¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¿¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤Âç¤¤Ê´î¤Ó¤È¶½Ê³¤ò´¶¤¸¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÌ¾ÌçµåÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢º£¥ª¥Õ£²¿ÍÌÜ¤Î³°¹ñ¿ÍÅê¼ê³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£