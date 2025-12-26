瀬名ちひろ、初の冠ラジオ番組決定「とっても緊張しています」プライベートでも魅力探る【瀬名ちひろの 恋を注ぐ◆歌姫の時間】
【モデルプレス＝2025/12/26】セルフプロデュースアイドル・瀬名ちひろがパーソナリティを務めるLOVE FM新ラジオ番組『瀬名ちひろの 恋を注ぐ◆歌姫の時間』（◆：正確にはハートマーク）が、2026年1月14日19時よりスタートすることが決定。同番組は、瀬名にとって初の冠ラジオ番組となる。
【写真】27歳美女、美肌輝くオフショル姿で魅了
本番組では、瀬名の音楽活動のみならずパーソナリティにもフォーカスを当て、セルフプロデュース活動で苦労していることや醍醐味について、またプライベートで日頃から感じていることや楽しんでいること等、あらゆる角度から「瀬名ちひろ」の魅力を探っていく。また、リスナーから瀬名への質問やメッセージも募集・紹介。自身初の冠番組の大役で、瀬名は果たしてどんなトークを展開していくのか。
瀬名は、日本大学藝術学部文芸学科を卒業し、スタイリッシュなシルエットにアンニュイで透明感のある歌声が魅力のセルフプロデュースアイドル。OLやアイドルグループの活動を経て、2024年12月にセルフプロデュースのシングル『ばず らいふ イヤー！』でデビュー。また3rdシングル『両片想い』は動画配信サイト（YouTube）における視聴回数が11万回を超えている。2026年2月11日に『ドリンク3部作』を収録したCDミニアルバム『ストロー越しの恋心』を発売予定である。（modelpress編集部）
放送日時：第2・第4週水曜日19時〜19時30分
放送局：LOVE FM
パーソナリティ：瀬名ちひろ
初めまして。LOVE FMの冠番組『瀬名ちひろの 恋を注ぐ◆歌姫の時間』でパーソナリティを務めさせていただく瀬名ちひろです。普段はセルフプロデュースで音楽活動をしていて、2026年2月11日にドリンクを題材にした恋愛ソングを収録したCDミニアルバム『ストロー越しの恋心』を発売することが決定しました！ラジオ出演はグループアイドル時代に経験したことはありますが、私の名前を番組タイトルに付けていただいて一人でお話しするのは初めてなので、とっても緊張しています。私自身のことやトレンドの話題は勿論、SNSでは語り切れない楽曲制作の秘話や恋バナも沢山語りたいです。福岡から全国の皆さんに向けて「可愛くて面白い！癒しタイム」をお届けします。私個人のSNSでも番組の告知を発信していくので、「瀬名ちひろ」を検索いただいて各アカウントのフォローも宜しくお願いいたします！
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美女、美肌輝くオフショル姿で魅了
◆瀬名ちひろ、初の冠ラジオ番組決定
本番組では、瀬名の音楽活動のみならずパーソナリティにもフォーカスを当て、セルフプロデュース活動で苦労していることや醍醐味について、またプライベートで日頃から感じていることや楽しんでいること等、あらゆる角度から「瀬名ちひろ」の魅力を探っていく。また、リスナーから瀬名への質問やメッセージも募集・紹介。自身初の冠番組の大役で、瀬名は果たしてどんなトークを展開していくのか。
◆「瀬名ちひろの 恋を注ぐ◆歌姫の時間」放送概要
放送日時：第2・第4週水曜日19時〜19時30分
放送局：LOVE FM
パーソナリティ：瀬名ちひろ
◆瀬名ちひろコメント
初めまして。LOVE FMの冠番組『瀬名ちひろの 恋を注ぐ◆歌姫の時間』でパーソナリティを務めさせていただく瀬名ちひろです。普段はセルフプロデュースで音楽活動をしていて、2026年2月11日にドリンクを題材にした恋愛ソングを収録したCDミニアルバム『ストロー越しの恋心』を発売することが決定しました！ラジオ出演はグループアイドル時代に経験したことはありますが、私の名前を番組タイトルに付けていただいて一人でお話しするのは初めてなので、とっても緊張しています。私自身のことやトレンドの話題は勿論、SNSでは語り切れない楽曲制作の秘話や恋バナも沢山語りたいです。福岡から全国の皆さんに向けて「可愛くて面白い！癒しタイム」をお届けします。私個人のSNSでも番組の告知を発信していくので、「瀬名ちひろ」を検索いただいて各アカウントのフォローも宜しくお願いいたします！
【Not Sponsored 記事】