TOMORROW X TOGETHER、VRコンサートの“アンコール上映”が決定！1月16日よりスタート

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のVRコンサートが、再び映画館で上映される。

株式会社東急レクリエーションは、東京・新宿の映画館「109シネマズプレミアム新宿」にて、「TXT VR CONCERT ANTHOLOGY : HYPER FOCUS × HEART ATTACK」を2026年1月16日より3週間限定で特別上映すると発表した。

同企画は、2024年に上映された「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」（以下「HYPERFOCUS」）と、2025年に上映された「TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK」（以下「HEART ATTACK」）のアンコール上映にあたる。

今年10月・11月にかけて実施されたVRコンサート上映が大好評を博したことを受け、過去2作をまとめて体験できるスペシャルプログラムとして実現した。鑑賞者限定の特典も用意されており、特典デザインの詳細は後日公開予定の公式特設サイトで発表される。

（写真＝HYBE）

VRコンサートツアー第1弾「HYPERFOCUS」は、韓国・アメリカ・日本の計11都市を巡るワールドVRコンサートツアーとして展開された。本作は「TOMORROW X TOGETHERと一緒に失われた光のかけらを探す旅」をコンセプトに、幻想的で美しい世界へと舞台を移しながら、メンバーたちがしなやかでパワフルなパフォーマンスを披露する。代表曲『Sugar Rush Ride』から『Deja Vu』まで、彼らの魅力が詰まったセットリストで構成されている。

（写真＝HYBE）

第2弾「HEART ATTACK」は、キャンパスを舞台にした“現実ファンタジー”の世界が楽しめる。MOA（ファンダム名）への特別な招待状から幕を開け、ピンク色の空、レーシングトラック、神秘的なオーロラが輝く冬の風景など、多彩な時空を駆け巡るシネマティックな旅へと観客を誘う。

本作では、『Love Language』でのときめく告白や、『Danger』の躍動感あふれるパフォーマンス、『Beautiful Strangers』の深い余韻に至るまで、メンバーの想いが歌となりMOAの心を掴む。パフォーマンス中の衣装チェンジといったサプライズ演出も加わり、現実と幻想が交錯する中でTOMORROW X TOGETHER ならではのエネルギーが最大限に引き出されている。

上映期間は「HYPERFOCUS」が1月16日〜1月29日、「HEART ATTACK」が1月30日〜2月5日を予定している。チケットは本日（12月26日）12時より109シネマズプレミアム新宿公式HPより販売開始された。