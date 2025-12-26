「七つの大罪」人気声優・高木裕平、退院＆活動復帰を報告 顎骨折で2回手術していた
【モデルプレス＝2025/12/26】声優で舞台俳優の高木裕平が12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。仕事を再開することを報告した。
【写真】顎骨折で入院の人気声優、退院報告時の痛々しい姿
高木は同月5日、「人生で初めて救急車で運ばれてしまいました 顎の骨が折れちゃったみたいで…」と顎の骨折を報告し、9日には「本日からひと月程入院いたします。先日の顎の骨折なのですが、2回の手術とひと月前後の入院が必要みたいで…お仕事やスケジュール等、大変ご迷惑おかけして申し訳ありません」と入院すること、そして仕事のスケジュールを調整することを発表していた。
15日から20日にかけては「今日は朝から手術2回目！！！半日かかる長丁場」「改めて、2回目の手術も無事成功しましたーーー年内にはできるのでまた退院する時はお知らせいたします」などと経過を報告。そして今回、「予定より早く退院できました これはきっとサンタさんと病院の皆様のおかげです」と退院したことを告白し「年内はリハビリ期間としてお休みしますが、来年1月頭からお仕事再開致します」と2026年から仕事を再開するとつづった。投稿では、メガネを装着した自撮り姿の高木が写っている。
高木は、人気アニメ「七つの大罪」のゴウセル役をはじめ、「NARUTO -ナルト- 疾風伝」のシラ役、「おしりたんてい」のすずきビーグル役など話題作の声優を担当。また、俳優としても舞台やドラマに出演するなど多岐にわたって活動している。（modelpress編集部）
◆高木裕平、退院報告
◆声優・高木裕平って？
