RIIZE¡¢¡È1Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¡ÉÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëSG¡ØAll of You¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¼«Í³¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÃíÌÜ
RIIZE¤¬1Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡¢RIIZE The 2nd Japan Single¡ØAll of You¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢Åìµþ¤Ç¡È¥á¥íÃË¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜºî¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ØAll of You¡Ù¡ØFlashlight¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¼«Í³¤µ¤äÍ·¤Ó¿´¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØAll of You¡Ù¤ÎÊª¸ì¤äÉ½¸½¤Î¹¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÎDVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖMember Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¡¢RIIZE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
9·î¤ËÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥·¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Þ¤Ç¼ý¤á¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿RIIZE¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀK-POP¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡Ö2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡×3Days¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
K-POPÂè5À¤Âå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëRIIZE¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢RIIZE The 2nd Japan Single¡ØAll of You¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡þRIIZE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏNCT½Ð¿È¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¸ø³«Îý½¬À¸SM ROOKIES½Ð¿È¤Î¥¦¥ó¥½¥¯¡¢Èó¸ø³«Îý½¬À¸¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Î6¿Í¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬NCT°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖRIIZE¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRise¡×¡ÊÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ë¤È¡ÖRealize¡×¡Ê¼Â¸½¤¹¤ë¡Ë¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯9·î4Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØGet A Guitar¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯11·î¡¢¥¹¥ó¥Ï¥ó¤¬Ìµ´ü¸Â³èÆ°ÃæÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢6¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£2024Ç¯10·î11Æü¡¢WIZARD¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥ó¥Ï¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Æ±·î13Æü¤Ë¥¹¥ó¥Ï¥ó¤ÎÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£