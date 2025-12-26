【CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2】 予約期間：12月26日16時～2026年3月1日23時 2026年6月 発売予定 価格：44,000円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」を2026年6月に発売する。12月26日16時より通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、予約期間は2026年3月1日23時まで。価格は44,000円。

本製品は、特撮「仮面ライダーW（ダブル）」に登場する「仮面ライダーアクセル」の変身ベルト「アクセルドライバー」と変身アイテム「トライアルメモリ」を、バンダイの最新の技術・造型手法を用いて再構築した「大人の為」の「なりきり」玩具「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）」より商品化したもの。

造形・機能ともに大幅にアップデートされたアクセルドライバー、アクセルメモリに加え、CSMシリーズとしては初商品化のトライアルメモリ、ガイアメモリ強化アダプターが付属しており、ドライバー、ガイアメモリはver.2規格として、「仮面ライダーW」CSMver.2シリーズ商品間での相互通信機能を備えている。

アクセルドライバーは、ドライバー本体を新規造形で制作し、パーツ分割により彩色のメリハリが大幅に向上。さらに新たに音声ギミックを搭載し、新設した4つのボタンにより様々な音声が発動可能となっている。

製品では、仮面ライダーアクセルの変身者である照井竜（演：木ノ本嶺浩氏）の「映像作品内の台詞」を収録しており、台詞ボタンでも発動可能なほか、必殺技などのアクションで自動発動するモードも備え、なりきり遊びの再現度が深まっているほか、ボタン操作によりBGMも発動でき、「疾走のアクセル」や「トライアル」など、仮面ライダーアクセルに紐づく印象的なBGMとともに各種なりきり遊びができる。

さらに、初CSM化となるトライアルメモリが付属しており、アクセルドライバーに装填することで、「仮面ライダーアクセルトライアル」の変身遊びができるほか、ドライバーと相互通信することで、ドライバー側の発光色が赤から青に変化する。

またドライバーから発動する台詞や効果音も、トライアル関連のものに変化し、トライアルメモリの代名詞である必殺技遊びも充実。通常通り取り外して効果音ボタンを押すことでセグメントが発光するほか、変身中にドライバーを操作することでトライアルメモリのモードを変更、「カウントを止めたときの表示秒数」を固定化可能となっている。これにより、必殺技中どのタイミングでカウントを止めても特定の秒数が表示され、それに応じた必殺技音声・台詞が発動可能で、「ウェザー・ドーパント戦（9.8秒）」「トリガー・ドーパント戦（9.1秒）」などが選択でき、TV本編、劇場版の印象的な演出が再現できる。

さらに「仮面ライダーアクセルブースター」の変身アイテムであるガイアメモリ強化アダプターも初CSM商品化しており、本体に音声ギミック、LEDを搭載し、アクセルメモリをセットすることで、劇中の演出が再現できる。本商品付属のアクセルメモリには「ブースターモード」を搭載しており、その状態でドライバーにセットすることで、アクセルブースターの変身音が発動、ドライバーの発光は黄色に変化し、効果音、台詞も専用のものに変化する。

「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」

サイズアクセルドライバー一式：H約120mm × W約345mm × D約75mm（胴回り約76cm ～ 95cm）アクセルメモリ：H約104mm × W約32mm × D約17mmトライアルメモリ（マキシマムモード）：H約115mm × W約100mm × D約60mmガイアメモリ強化アダプター：H約75mm × W約65mm × D約35mm セット内容アクセルドライバー一式×1アクセルメモリ×1トライアルメモリ×1ガイアメモリ強化アダプター×1強化アダプター固定用カバーパーツ×1【【CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2】紹介PV なりきり体験が「加速」するー】

