来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の日本代表選手8人が26日に発表され、侍ジャパンの井端弘和監督（50）が都内で取材に応じた。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

メジャー組では大谷翔平（31、ドジャース）、初出場の菊池雄星（34、エンゼルス）、3度目出場の松井裕樹（30、パドレス）が先行で発表された。

井端監督はMLBウインターミーティングでの渡米時（日本時間10日）に「せめて年内には返事が来れば」と日本人メジャーリーガーの選考状況について話していたが、今回発表されたのは大谷ら3人のみ。

前回大会も出場した山本由伸（27、ドジャース）、今永昇太（32、カブス）ら他メジャー組の今後の選考について「MLBから返事がない選手もいますんで、まずはそっちから返答がきて、その辺が決まってくれば一気に決まるのかな。野手も含めて1月中旬ぐらいには」と見通しを語った。

さらに、シカゴ・ホワイトソックスへの入団が決まり、WBC出場にも意欲を示していた村上宗隆（25）について、「こちらもすぐ、ホワイトソックスに決まった日に手続きしました。あとは、岡本（和真）選手。もう（移籍先が）決まったところですぐやろうかなと思ってます」と明かした。

【2026WBC出場予定選手8人（12月26日発表）】※名前左は背番号

1.松井裕樹（30、パドレス）

14.伊藤大海（28、日本ハム）

15.大勢（26、巨人）

16.大谷翔平（31、ドジャース）

17.菊池雄星（34、エンゼルス）

26.種市篤暉（27、ロッテ）

61.平良海馬（26、西武）

69.石井大智（28、阪神）

