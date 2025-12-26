TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時38分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市などに発表 26日13:38時点

中越、上越では、26日夕方から26日夜遅くまで大雪に警戒してください。中越、上越では26日夕方まで、下越、佐渡では27日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■長岡市
□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■柏崎市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新発田市
□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■十日町市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

■村上市
□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■糸魚川市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■妙高市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

■上越市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■佐渡市
□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■魚沼市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

■南魚沼市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

■胎内市
□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■聖籠町
□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■出雲崎町
□波浪警報
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■湯沢町
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

■津南町
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

■粟島浦村
□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m