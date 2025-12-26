気象台は、午後1時38分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市などに発表 26日13:38時点

中越、上越では、26日夕方から26日夜遅くまで大雪に警戒してください。中越、上越では26日夕方まで、下越、佐渡では27日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□波浪警報

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m





■長岡市□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■柏崎市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■新発田市□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■十日町市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 60cm■村上市□波浪警報27日未明にかけて警戒予想最大波高 6m■糸魚川市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■妙高市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm■上越市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■佐渡市□波浪警報27日未明にかけて警戒予想最大波高 6m■魚沼市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 60cm■南魚沼市□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 60cm■胎内市□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■聖籠町□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■出雲崎町□波浪警報26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■湯沢町□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 60cm■津南町□大雪警報【発表】積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 60cm■粟島浦村□波浪警報27日未明にかけて警戒予想最大波高 6m