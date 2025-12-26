【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市などに発表 26日13:38時点
気象台は、午後1時38分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市などに発表 26日13:38時点
中越、上越では、26日夕方から26日夜遅くまで大雪に警戒してください。中越、上越では26日夕方まで、下越、佐渡では27日未明まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■柏崎市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■新発田市
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■十日町市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
■村上市
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■糸魚川市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■妙高市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
■上越市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■佐渡市
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
■南魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
■胎内市
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■聖籠町
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■出雲崎町
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■湯沢町
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
■津南町
□大雪警報【発表】
積雪 26日夕方から26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
■粟島浦村
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m