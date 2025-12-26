タレントの千秋が、25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。来シーズンのプロ野球・阪神タイガースでの注目ポイントを語った。

千秋の父で日本板硝子の社長、会長を務めた藤本勝司氏は、東京の政財界で初めて作られた阪神公認の後援会「道一筋会」の発起人を務めたほどの阪神ファン。先日その後援会が行われ、長年司会を務めているという千秋は「ずーっと20年間、タダで」と明かし、「でもそこに監督とコーチと球団社長が全部いらっしゃいました。来年の阪神のこともいっぱい聞いてきました」と話した。

同番組で共演した、自身も千葉県出身の阪神ファンというロックバンド「爆風スランプ」のサンプラザ中野くんは「いいなー」と羨望のまなざし。「それで藤川球児監督とかとホットラインを持ってるわけだ」と納得した。

しかし千秋は「あんまりシーズン中はお邪魔しないようにしてる」と告白。そしてコーチ陣の中で、11月にヘッドコーチ就任が発表された和田豊氏の名前が挙がると、中野くんは「和田さんも千葉の人だもんね。我孫子高校は公立なんだけど、1回だけ甲子園に行けたの。その時のスターですよ」と、その経歴に触れた。

すると千秋は「和田さんはずっとユニホーム着てますもんね」と称賛しつつ「また来年からはヘッドコーチに返り咲く」と説明。「監督を務めたヘッドコーチはたぶんほとんどいない、珍しいんですよ。しかも藤川監督は年下じゃないですか、だからその年下のカリスマの監督を、年上の監督経験のある和田さんが、さらに支えるっていう」と解説した。

これに中野くんは「凄い精神的に大人な方だっていうことだよね」と感心。千秋も「そうだと思います。“18個違う”って和田さんが言ってましたから」と続けると、「18個違う人を大将にしてってことだもんね」と中野くん。「じゃあ来年もいけますかね？」と期待すると、千秋は「皆さん、球団初の連覇を目指していたので。今年も優勝したし、楽しかったですね」と語っていた。