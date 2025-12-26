「えっ笑顔ヘタぁ…でも激マブっ!!」陰キャ×陰キャの恋は進まない!?“自分は自分以外のものになれない″をテーマに描く【作者に聞いた】
紙雑誌やweb雑誌、SNSなどで作品を発表している、漫画家の310(@namaste310)さん。最近描いた読切漫画「許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです(前後編)」を、2023年2月にweb雑誌に掲載。代表作である「アラサーだけど、初恋です。」も全7巻が書籍化されている。そんな310さんの作品「陰寄り男女はなかなか進めない」は、日頃はさわやかな“陽キャ”に擬態している男性会社員・野中が主人公。野中は“陽キャ”なんてとんでもなく、本人いわく「ひとりでいる時間をたっとび、土日は専ら家に籠ってゲーム実況などを見ながら過ごすのが楽しみ」という“陰寄り”の男だった…。今回は作者である310さんに、この作品に込めた思いなどについて話を伺った。
「“自分は自分以外のものになろうとしてもなれないんだよ”という思いが日頃からあって、その思いが爆発したときに衝動的に描いた作品です」と話すのは作者・310さん。本作「陰寄り男女はなかなか進めない」にはある種の自己満足的なものも込められており、漫画を公開することで「人様の目に晒すのもどうなのかな」と最初は迷いもあったのだと語る。
しかし、そんな310さんの心配をよそに、本作のコメント欄には「この2人の話に共感しかありません！もう1周回って私の話か？ってなりました」「自分もクソ陰キャなのでわかりみしかなかった…！」「気持ち共感出来すぎて辛いwww」などの、ストーリーに共感するコメントが続々と寄せられた。読者からの評判を知った310さんは「読んで共感してくれる方が多かったので描いてよかったと思いました。救われました！」と当時を振り返る。
最後に「結局自分は自分以外のものになれないからそういう自分を認めてあげて、少しでも楽しく生きられるようになればいいな…という思いを込めています。この作品の2人にも、読んで共感してくださった方にも楽しく生きていってほしいです」と力強いコメントを残してくれた310さん。
ジタバタするヘタレ男子と強めな"陰寄り"の性質を持つ女子。2人の掛け合いが愛おしく展開していく本作を、ぜひ一度読んでみてはいかが？
取材協力：310(@namaste310)
