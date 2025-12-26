日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ストーリーが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まりました。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「べらぼう」について。この連載を読めばドラマ本編がさらに楽しくなること間違いなし！

最終回にて激動の人生を終えた蔦重。実はエンディングの＜伏線＞はドラマの中で度々描かれており…

* * * * * * *

最終回を迎えた『べらぼう』

『べらぼう』、終わりですね。さて、何を書きましょうか。

そもそも、この「べらぼう」、どこから来た言葉なのでしょうか。

落語を聞いていると、江戸っ子が「あたぼうよ！」という。そりゃあどういう意味かと尋ねられると、おれたち江戸っ子は気が短い。だから、「当たり前だい、べらぼうめ」なんて悠長に言ってはいられない。縮めて「あたぼうよ！」と言うのだ、と説明する。

じゃあ、その「べらぼう」は何なのだよ、というわけですね。

「べらぼう」は「甚だしい、並外れている」ことを形容する語として使われます。

「そいつぁ、べらぼうだ」といった場合には、とんでもなく悪い、にもなるし、とんでもなく良いにもなる。現代だと「やばい」でしょうか。この事件やばいな、は、とんでもなく醜悪な事件だ、との意味ですね。悪いのです。一方で、大谷くんやばいね、は、とんでもなくすぐれている。良いのです。

『べらぼう』の語源

語源と思われるものにもいくつか説があります。



本郷先生のロングセラー！『「失敗」の日本史』（中公新書ラクレ）

4代将軍徳川家綱の寛文年間（1661〜1673年）、見世物小屋（1657年の明暦の大火後の話なので、最先端の盛り場だった両国とか本所でしょうか）に大評判をとった芸人がいました。彼は滑稽な様子で人を笑わせる達人だった。

現代のトップ・コメディアン、さんまさんとかたけしさんのような人ですね。

頭を丸めていた彼の名が「便乱坊」（べんらんぼう）もしくは「可坊」（べくのぼう）だったことから、「べらぼう」という言葉が使われるようになりました。

もう一つの説は、 穀物を潰す「箆棒」＝へらぼうであるといいます。

「穀物を潰す＝穀潰し」とは、働ける状態にあるにもかかわらず働かない、遊び暮らして食べることだけは一人前という者を罵る言葉です。

あまり良くない言葉ですが、現在でも使用されます。「本郷は史料編纂所の穀潰しである」とかですね。

後者が正しいとすれば、「べらぼう」は「とんでもなく悪い」が本来の意味であった、ということになります。それが現代の「やばい」とか「はんぱない」と同じで、「とんでもなく良い」ときにも使われるようになった、ということですね。

さて、どちらが正しいのか。

歴史の人物を解釈する上で

一ヶ月くらい前、歴史を深く理解する編集者さんに「本郷さん、仕事で必要なんだけど、足利尊氏ってどう解釈すれば良いの？」と尋ねられました。

「尊氏はよく、理解ができぬ人物だと言われるけれど、ぼくはそんなことはなくて、バサラが適切だと思う。バサラの親玉」と答えたところ、彼は「なるほど、バサラか。腹にストンと落ちた」と評価してくれました。

政治家とか軍人なら、彼が切り拓いた時代と併せ捉えられるので、こうした芸当ができます。

他に源頼朝なら「辺境のパイオニア」、織田信長は「天下統一を夢想したイノベーター」、豊臣秀吉は「信長の夢想の体現者」、徳川家康は「視点を東に切り替えてパラダイムシフトを引き起こした人。先駆者」というような感じ。あくまでぼくの中での評価なので、ここでは一つ一つは説明しませんが。

蔦屋重三郎という人物を評すと…

これに対して重三郎はどうか。

才能を発掘して、ヒット作を連発して、権力に抗して負けなかった。だから「江戸のメディア王」でいいのかな？ うーん、でもストンとは落ちないなあ。

時代の変転に対して、彼は受動的ですよね。彼が能動的に時代を動かしたわけじゃない。結局ぼくは最後まで、蔦屋重三郎という人を評する的確な言葉に窮していました。なんというか、正体が分からない。

これは彼が基本的に市井の人であり、公人ではないから、しかたがないことかもしれません。

でも彼は、ぼくたち庶民の代表なのです。彼のような人こそが、時代の変転の根幹を担っているのです。

信長・秀吉・家康に頼らずに「大河のごときドラマ」を語るということ

そうふりかえって考えてみると、ＮＨＫさん、よく彼を大河の主人公に据えましたね。視聴率はあまり良くなかったそうですが、それは初めから予想できたことでしょう。

信長・秀吉・家康に頼らずに「大河のごときドラマ」を語る。これが難しいことは、誰にでも分かります。でも敢えて挑戦した。

そのチャレンジ精神は高く評価すべきだと思います。毀誉褒貶はあるでしょうが、ぼくは敬服します。

ということで『べらぼう』についての1年の連載を終了します。読者のみなさま、お付き合いいただき、ありがとうございました。

といいながら、このコラムは続きます。あしからず。