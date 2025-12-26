レクサス新「NX」！

レクサスは2025年11月21日、中国で開幕した「広州国際モーターショー」に主力SUV「NX」の新たな特別仕様車「NXリミテッドエディション」を出品、同日より販売を開始しました。

NXは、レクサス初のコンパクトクロスオーバーSUVとして2014年にデビュー。力強さと都会的な要素を兼ね備えたスタイルで人気を集め、レクサスを代表するグローバルコアモデルへと成長しました。

【画像】超カッコいい！ レクサス新「NX」を画像で見る（66枚）

現行型は2021年にフルモデルチェンジを受けた2代目にあたります。中国市場で展開されるパワートレインは次の3つです。

まず2リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載した「NX200」、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンをベースにしたハイブリッドの「NX350h」、そしてプラグインハイブリッドの「NX400h＋」が設定されています。

今回発表されたリミテッドエディションは、中国市場の嗜好に寄り添ったデザイン性を前面に押し出した特別仕様車で、NX200とNX350hに設定されます。

レクサスの国際デザインチームと中国チームの共同企画によって生み出されたモデルで、若い女性を主なターゲットとしています。

エクステリアデザインは「オーロラネイルアート」をコンセプトに、雪桜をイメージしたカラーリングを採用。ホワイトを基調としながら、光の当たり方によって虹色に表情を変えるオーロラカラーを表現しています。

また、アクセントカラーとしてボディ各所に淡いピンクを施し、柔らかさと上質感を併せ持つ個性的なスタイリングに仕上げられています。

このようなカラーイマジネーションは、クルマを単なる移動手段としてではなく、ユーザーの感性や価値観を映し出すパーソナルステートメントとして位置づけ、NXのブランドイメージ強化につなげています。

価格はNX200リミテッドエディションが30万9600元（約680万円）、NX350hリミテッドエディションが36万9600元（約740万円）。いずれもベース車両に対して約10万元（約20万円）高い設定となっています。