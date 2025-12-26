NPBエンタープライズは26日、2026年 3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場する侍ジャパンの出場予定選手を一部決定したと発表した。

▼ 侍ジャパン選出選手コメント

1 松井 裕樹（パドレス)

「侍ジャパンに選出していただいたこと、光栄に思います。大会ではチームの優勝のためにいつでもどこでも投げるつもりで準備したいと思っています」

14 伊藤大海（日本ハム）

「代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。素晴らしい選手の皆さんと共に、日の丸を背負ってプレーできることを誇りに思います。自分らしく、どんな場面でも全力で相手に立ち向かい、日本の強さを世界に示せるよう力を尽くします」

15 大勢（巨人）

「2023 年の前回大会での経験は、自分の野球人生の中でとても大きな財産になっています。今回再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で、日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります!」

17 菊池 雄星（エンゼルス）

「日本代表として WBC に出場できることを大変うれしく思います。チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります。久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみに、万全の準備をして大会に臨みます」

26 種市篤暉（ロッテ）

「2023 年の時もサポートメンバーとして選んでいただき、強化試合などで登板をする素晴らしい経験をさせていただき、その時、チームにすごい特別な空気、緊張感を感じました。世界一になったチームをテレビやニュースなどで見ながら、次は僕がメンバー入りをしたいと思いながらこれまでの日々を過ごしてきました。今回、自分のピッチングを評価していただき、こうやって選んでいただき大変光栄に思います。マリーンズの代表として、日本野球の代表としてチームの勝利、世界一連覇に貢献したいと思います。頑張ります!」

61 平良海馬（西武）

「このたび WBC 日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」

69 石井大智（阪神）

「他球団にも素晴らしい選手が多い中で、今回 WBC のメンバーに選んでいただき、光栄に思います。今まで感じたことのないプレッシャーや不安など様々あると思いますが、WBC 連覇に向け、少しでも力になれるように、そして自分の成長に繋げられるように精一杯頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」