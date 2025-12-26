¡ÖËÜÅö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¡×à·ã¥ì¥¢á¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á¡ª¿Íµ¤µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Öº£Ç¯¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¤È¤¤á¤¯¼Ì¿¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥ä¥Ð¤¤!Ïª½Ð¤·¤¹¤®!¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¿ô¡¹¤Î¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬à·ã¥ì¥¢á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¡£
¡¡²¦Æ»¤ÎÀÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤ÃÀÄ¤ÎÄÁ¤·¤¤°áÁõ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¾æ»Ñ¤Î»ÔÂ¼¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤êµÓ¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤!Ïª½Ð¤·¤¹¤®!¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ï½é¤á¤Æ¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡ÖËÜÅö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¡£ºÇ¹â¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í!?¡×¡Öº£Ç¯¤ß¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¤È¤¤á¤¯¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»ÔÂ¼¤Ï2023Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ö¼óÅÔ·÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×(NHK)¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤êÅ·µ¤¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ·µ¤Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤Þ¤Ç¡Önews zero¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£