À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º»þÂå¤ÎÈøºê¡ÖÀµ»Ê¡×¤µ¤óå¡¡2·³¤ÇÌµÁÐ¡¢1·³¤Ç¤Ï¡ÄÅê¼ê¤«¤éÌî¼êÅ¾¸þ¤ÇºÆµ¯¿Þ¤ë¤â
¡¡3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢µù¶È´Ø·¸¤Î¼èºà¤ÇÆÁÅç¸©ÈþÇÈÄ®¤òË¬¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ËÊ¡²¬»Ô¤«¤éÍè¤¿¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤ª¡¢Èøºê¡Ê¾»Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£23Æü¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ï¡¢¤ªÎÙ¤Î³¤ÍÛÄ®¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌîµåÁª¼ê¡ÖÈøºêÀµ»Ê¡×¤ÎÍ¦»Ñ¤¬µ²±¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤¬À¾Å´¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ï1965Ç¯¡£ÆÁÅç¡¦³¤Æî¹â¤Ç64Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅÐÏ¿Ì¾¤ÏÈøºêÀµ»Ê¡£Æ±´ü¤Ï63Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿²¼´Ø¾¦¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÎÃÓ±ÊÀµÌÀ¤µ¤ó¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢À¾Å´¤Ï¹â¹»µå³¦¤Î¥È¥Ã¥×2¤òÆ±»þ¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¤ÈÆ£Àîµå»ùÅê¼ê¡Ê¤È¤â¤Ë99Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡Ë¤¬Æ±°ìµåÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÂ®2¿Í¤Ï¸ø¼°Àï¤Î³«ËëÁ°¡¢¡Ö½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¡65Ç¯4·î12Æü¹æ¡×¤ÎÆÃ½¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢º´¡¹ÌÚ¿®Ìé¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¡¢¾¡Ééµå¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿µå¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÊÃÓ±Ê¤µ¤ó¡Ë¡ÖÎÏ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯Åê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡ÊÈøºê¤µ¤ó¡Ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤¬¡ÖON¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤Îº¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤½¤Î¸å¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¡¢ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Ï5»î¹çÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î20¾¡¡Ê10ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤â6·î¤Ë¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ¡¢9·î¤Ë¤Ï½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¤³¤ÎÇ¯¤Ï17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¤È¹âÂ´¿·¿Í¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡¢66Ç¯¤ÎÈøºê¤µ¤ó¤Ï2·³¤¬¼çÀï¾ì¤¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾°æÀµÃø¡ÖÆó·³»Ë¡×¡Ê·¼Ê¸¼Ò½ñË¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¤ËÀèÈ¯¤Ç33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡12ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾Å´¤Î»î¹ç¿ô¤Ï48¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÎÅÐÈÄ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÂ¿¤¯¡¢¼ÂÀï¤Î¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈóËÞ¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼«¿È¤ËÇòÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Î1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï3»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Åêµå²ó¿ô¤â2²ó1/3¡£15¾¡¤òµó¤²¤¿ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤È¤Ï¹¥ÂÐ¾È¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÀ¾ÂÀ´ÆÆÄ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÈøºê¤µ¤ó¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢ÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡67Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢2·³¤Ç¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·114ÂÇ¿ô34°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬8ÎÒ¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï9ËÜÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬1·³¤Ç¤Ï29»î¹ç¤Ç42ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨4Ê¬8ÎÒ¡£»°¿¶¿ô¤Ï24¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤Ï¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë