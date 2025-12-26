俳優の天海祐希と小日向文世が、12月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。ドラマ『緊急取調室』で12年にわたり共演してきた2人が、それぞれの『徹子の部屋』初登場時の映像に言及した。

【映像】天海祐希、29年前の姿

天海は1996年、当時29歳の時の出演映像が紹介された。宝塚歌劇団のトップスターを退団してほぼ1年という時期。東京の下町で育ち、兄弟とプロレスごっこに明け暮れたやんちゃな幼少期に触れ、「小さい時に男の動きを習得したみたいで、宝塚に入ってからはあまり苦労しなかったです（笑）」と語っていた。

VTRを見終えた小日向が「宝塚出て間もない頃でしょ、声が低いですよね」と指摘すると、司会の黒柳徹子も「男役のまんまで」と賛同する。

これに天海は、「たぶん緊張してたんだと思います。なんかのろのろしゃべってるもの」と、自身の受け答えを分析。小日向が「ものすごく初々しい」と感心すると、天海は「そういう時代もあるんですよ」と笑いながら応じていた。

一方の小日向は2005年、51歳の時の出演映像が紹介された。亡き父親から「ふんちゃん」と呼ばれていたエピソードや親子写真が公開されると、天海は「かわいい」とコメントしていた。（『徹子の部屋』より）