お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が25日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。自身の失礼な言動で10年近く共演NGとなった大先輩を明かした。

番組では「芸人人生で怒られたことはあるか？」が話題となり、ジュニアは「1回だけある。それは100％俺が悪い」と先輩を怒らせた出来事を振り返った。

続けて「それこそ、ハタチぐらいやったかな？当時、三枝師匠と対談みたいな」と桂文枝と対談企画があったという。

現場ではスタッフらから「絶対、（桂文枝に）失礼のないように」と注意されていたものの「言ったって三枝師匠、当時40代前半。俺はフリみたいな…」と桂文枝もまだ若くヤンチャ心もあると思い、注意もフリだったと勘違い。「三枝師匠が来はって、第一声“最近どうなん？三枝くん”」と軽いノリで喋りかけた。

すると、桂文枝がジュニアを手で制し「当時のプロデューサー呼んで、出て行きはって終了」と現場が凍り付いたという。

大先輩を怒らしてしまい「そこから全然共演なかった」というものの「その後、NHKの朝ドラで共演することなってん。バラエティーやと三枝師匠が“なし”ってしはんねんやろうけど、ドラマのキャスティングやから。（怒らせた出来事から）10年とかかな」と10年近く共演NGになっていたと振り返った。

それでも、ドラマで共演することとなり「あいさつしたら、“あぁ”って言ってくれはって、そこから落語会に呼んでいただいたり、サシでトーク番組やらせてもらったり」とその後は関係も回復したそうで「めちゃくちゃ懐が広いと思うよ」と桂文枝の対応に感謝していた。