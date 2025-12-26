26日の木原稔官房長官の記者会見で、「琉球は中国の領土」などとするSNSの投稿が中国で拡散していることについての質問が出た。

【映像】官房長官「コメントする必要はない」 その理由とは（実際の映像）

記者が「最近の、中国による沖縄の帰属をめぐる情報戦について伺います。中国国内のSNSで、沖縄県の日本への帰属を疑問視するような投稿が拡散されている。「琉球は中国の領土」などと字幕をつけた動画が増加している。政府としてこうした動画が中国国内で拡散している状況を把握しているか、中国によるこうした根拠のない主張への立場、対応を伺います」と質問。

木原官房長官は「ご指摘のような中国国内におけるSNS投稿を巡る報道は承知をしておりますが、その報道の逐一についてコメントすることは差し控えます。沖縄の帰属を巡る中国メディアの報道、これにコメントをする必要はないというふうに考えています。なぜならば沖縄は我が国の領土であるということには何ら疑いがないということが言えるからであります」と答えた。

続けて「わが国の政策や立場に関し、事実に反する主張がなされる場合には日本政府としてしっかりと反論を発信してきており、今後ともその方針に変わりはありません。引き続きさまざまな機会を通じて我が国の考えを説明・発信をし、国際社会において正確な理解が保たれるような取り組みを行っていくそのような考えであります」と述べた。（ABEMA NEWS）