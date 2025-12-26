小学５、６年生の選抜チームによる軟式野球の大会「ＮＰＢジュニアトーナメント ＫＯＮＡＭＩ ＣＵＰ ２０２５」（２６日〜２９日・神宮球場・横浜スタジアム）が２６日に開幕。大会１日目第２試合（横浜スタジアム）では、千葉ロッテマリーンズジュニアがオリックスバファローズジュニアを４―３の逆転サヨナラで下し、白星発進を飾った。小林宏之監督は「子どもたちは思ったよりも緊張していた。（結成当初は）声が出ないチームだったが、徐々に一緒に声を出して盛り上がるようになった。本大会でもできたので、子どもたちはすごい」と選手をたたえた。

通算２５０セーブまで残り２に迫るロッテ・益田直也投手の長男・輝々（きき）くん（６年）も選出され、父と同じ背番号５２を背負っている。この日の出場はなかったが「みんなと全力で声を出して、全力のプレーを出せるように頑張りたい」と意気込んだ。「８番・右翼」で先発出場し、劇的なサヨナラ打を放った布留川新くん（６年）は「逆転してやるという気持ちだった。（手応えは）気持ちよかった」と興奮した表情で語った。

同大会は「夢」、「成長・進歩」、「生き生きと輝く姿」を大会理念として開催され、２００５年に創設。今回が第２１回となる。ＮＰＢ１２球団とオイシックス、くふうハヤテ、ルートインＢＣリーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓの計１６チームが出場し優勝を争う。

過去には近藤健介外野手（ソフトバンク・ロッテジュニア）、松井裕樹投手（パドレス・ＤｅＮＡジュニア）、森友哉捕手（オリックス・オリックスジュニア）、佐藤輝明内野手（阪神・阪神ジュニア）らが出場し、プロの世界へ羽ばたいた。２０２５年のドラフト会議でもヤクルト１位・松下歩叶内野手（法大・ＤｅＮＡジュニア）や西武１位・小島大河捕手（明大・ＤｅＮＡジュニア）ら計１５名のジュニアトーナメント出身選手が指名されている。