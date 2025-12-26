【アニメイト限定福袋】 2026年1月1日 発売予定 価格：1,000円～

アニメイトは、全国のアニメイト88店舗にて「アニメイト限定福袋」を2026年1月1日に発売する。価格は1,000円から。また、アニメイト通販では「お年玉キャンペーン」も同日より開催する。

福袋は、話題の新作グッズからレアな掘り出し物など多彩なアイテムの詰め合わせとなっている。1,000円から10,000円まで5種類あり、10,000円福袋は1袋に約45点のグッズ入り。中には合計5万円相当のグッズが手に入るものもある。

「お年玉キャンペーン」では、お買い物に使えるアニメイト期間限定ポイントを2,026円分がもらえる。

アニメイト限定福袋

発売日：2026年1月1日より順次～なくなり次第終了

価格：1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円

※すべて税込価格です。

※取り扱う福袋の種類は店舗により異なります。

※発売日は店舗により異なります

取り扱いアニメイト店舗：

＜北海道・東北＞札幌店／イオンモール旭川駅前店／函館店／イオン釧路店／八戸ラピア店／青森店／弘前店／盛岡店／秋田店／イオンモール新利府店／仙台店／山形店／郡山店／イオンいわき店／福島店

＜関東＞渋谷店／池袋本店／イオンモールむさし村山店／蒲田店／秋葉原店／町田店／吉祥寺パルコ店／錦糸町店／八王子店／立川店／聖蹟桜ヶ丘店／海老名マルイ店／小田原店／藤沢店／川崎店／横須賀店／横浜ビブレ店／本厚木店／ららぽーと富士見店／川口店／イオンレイクタウン店／大宮店／川越店／南越谷店／所沢店／モラージュ菖蒲店／熊谷店／イオンモール木更津店／アリオ柏店／イオンモール津田沼店／千葉店／松戸店／イオンモール船橋店／水戸店／イオンモール土浦店／宇都宮店／ロブレ小山店／イオンモール太田店／高崎店／イオンモール甲府昭和店

＜中部＞長岡店／新潟店／富山店／金沢店／福井店／長野店／イオンモール松本店

＜関西＞天王寺店／高槻店／京橋店／大阪日本橋店／アバンティ京都店／京都店／三宮店／姫路店／川西店／和歌山店／イオンモール橿原店／奈良店

＜中国・四国＞広島店／福山店／フジグラン東広島店／イオンモール倉敷店／岡山店／イオン防府店／イオン松江店／イオン米子店／高知店／徳島店

＜九州・沖縄＞モラージュ佐賀店／佐世保店／長崎店／那覇国際通り店

アニメイト通販 お年玉キャンペーン

開催期間：2026年1月1日～1月7日

開催内容：期間中に、アニメイト通販にて10,000円（税込）以上のご購入、かつフェアページからエントリーされたお客様を対象に、抽選で100名様にアニメイト期間限定ポイント「2,026ポイント」をプレゼントいたします。

※本キャンペーンで配布するポイントには有効期限がございます。

※参加方法・エントリー・詳細についてはフェアページをご確認ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。