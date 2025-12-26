ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日に結婚を発表した。お相手は一般男性という。同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）のＭＣでブレイクした２９歳。オリコンの「好きな女性アナウンサーランキング」で２年連続１位に輝いた人気アナのゴールインに、同僚アナウンサーだけでなく多くのタレントから祝福が寄せられた。

田村アナは同日朝に自身のインスタグラムで結婚を発表。コメント欄には祝福が殺到した。田村アナの１年先輩だった元ＴＢＳの山本里菜アナは「まこー！！！おめでとう。末長くお幸せに。またお祝いさせてねー！！！」と喜びの返信。

芸能界も祝福に沸き、タレントの若槻千夏は「朝から幸せ〜おめでとうございます〜」と歓喜。お笑いコンビ「コットン」きょんも「いえーい！！！おめでとうございます！！最高の家庭築いてください！！」とメッセージ。

特に「ラヴィット！」出演者たちは大興奮のようで、サッカー元日本代表ＧＫの本並健治は「ビックリ！！おめでとう御座います。末永くお幸せにね！！またラヴィットで会いましょう」と驚いた様子。その妻で元なでしこの丸山桂里奈は「おめでとう、めでたすぎる」とハートマーク。タレントのギャル曽根も「おめでとう御座います」と喜びのコメントを投稿した。