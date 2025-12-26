µÕ¤Ë¥Ê¥¦¤¤!?40Ç¯Á°¤Î»¨»ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥ì¥·¥Ô¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ÁÏ´©¹æ
º£Ç¯2025Ç¯¤ËÁÏ´©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢À¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç·¿´ë²è¤È¤·¤Æ1985Ç¯È¯¹Ô¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡ÙÁÏ´©¹æ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¸«¡ª
´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥ÆÃ½¸¡£
ºòº£¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¡á¤´¤Á¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ºî¤ë¤Ê¤é¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿´ë²è¤Î¤è¤¦¡£
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬Æù¤Ë¤É¡¼¤ó¤È¤Î¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¸«¡ª
¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ø¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥ÍÑÀÖ¿ÈÆù¡Ä¡Ä4Ëç
À¸¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡Ê¸ü¤µ1.5cm¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä4Ëç
¡ÒÄÒ¤±½Á¡Ó
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤¬½Á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤æ¤Ç¤¿¥ª¥¯¥é¡Ä¡Ä12ËÜ
¥Á¥ã¡¼¥Ó¥ë¡Ä¡Ä¾¯¡¹
Ìý¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Æù¤ÏÆù¤¿¤¿¤¤«¥³¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¿¤¡¢½Ì¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¶ÚÀÚ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ¿¤é¤Ê´ï¤ËÄÒ¤±½Á¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æù¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÄÒ¤±¹þ¤à¡£¤È¤¤É¤¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é20Ê¬¤Û¤É¤ª¤¡¢Ê¿¶Ñ¤ËÌ£¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¡£
£Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸2¤òÆþ¤ì¡¢¥ª¥¯¥é¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£Ìý¾®¤µ¤¸2¤ò¤¿¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¡¢¤³¤ì¤â¼è¤ê½Ð¤¹¡£Â³¤¤¤ÆÌýÂç¤µ¤¸1¤È1/2¤òÇ®¤·¡¢Æù¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¡¢¤¢¤ÈÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î²Ã¸º¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
¤´ï¤Ë£¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Æù¤ò¾Æ¤¤¤¿¤¢¤È¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÄÒ¤±½Á¤ò¼ÑÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¡¼¥Ó¥ë¤òÅº¤¨¤ë¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯»îºî¡ª
¥¹¥Æ¡¼¥4Ëç¤Ï¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æù1Ëç¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë1Ëç¡¢¥ª¥¯¥é3ËÜ¤Ë¸º¤é¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢ÄÒ¤±½Á¤Ï1/4ÎÌ¤À¤ÈÆù¤¬¤¦¤Þ¤¯ÄÒ¤«¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤ÆÈ¾ÎÌ¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¤ò¤¿¤¿¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤ï¤¬²È¤ËÆù¤¿¤¿¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥³¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡¡¥¬¥ó¥¬¥ó¤¿¤¿¤¤¤Æ¸ü¤µ1cm¤Û¤É¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¤Îµí¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤Ç¡¢¤ä¤äÂç¤¤á¤Î213gÀÇÈ´¤911±ß¡Ê100g¤¢¤¿¤ê428±ß¡Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥ÆÃ½¸¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡ÖÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³Æ100Ì¾¤º¤Ä¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ò²ÈÄí¤Ç¾Æ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢100¥°¥é¥à450¡Á500±ß¤ÎµíÆù¤Ç¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤¬ÂçÂ¿¿ô¡£¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤¬ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â²ÈÄíÍÑ¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤Î²Á³Ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Á¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Êµ¤¤Å¤¤â¡£
Æù¤òÄÒ¤±½Á¤Ë20Ê¬ÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡ª
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æù¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬¸ü¤¯ÀÚ¤Ã¤ÆÆù¤ÈÄÒ¤±¹þ¤á¤Ð¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤É÷Ì£¤â¤Û¤Î¤«¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÈþÌ£¡£¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¥É¥Ü¥ó¡£
¤¤¤è¤¤¤è¾Æ¤¯¡ª
¤æ¤Ç¤¿¥ª¥¯¥é¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ìý¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
Åº¤¨¤â¤Î¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Æù¤ÎÅÐ¾ì¡ª¡¡¼ã´³¤³¤²¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤µ¤Ã¤È¿¡¤¡¢Ìý¤òÇ®¤·¤ÆÆù¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Æù¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢ÄÒ¤±¹þ¤àÁ°¤è¤ê¤â¤¯¤¿¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤ì¤¬¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤Î¤«¡ª¡©
Æù¤ò¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ß¥¹È¯³Ð¡ª¡ª¡¡Æù¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìý¤À¤±»ïÌÌ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎÌ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Æù4ËçÊ¬¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ìý¤ÎÎÌ¡Ä¡Ä¤É¤¦¤ê¤Ç¤ä¤¿¤éÌý¤Ï¤Í¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡Ä¡Ä¡£»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤ß¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÆÅÙ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿¡¤¤¤ÆÄÒ¤±½Á¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¥½¡¼¥¹¤ò»Å¾å¤²¤¿¤é¡Ä¡Ä¡¢¤µ¤¢À¹¤ê¤Ä¤±¤À¡ª
¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡ª¡¡¤½¤ÎÌ£¤Ï¡©
»ïÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤Í¤·¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ´°À®¡ª¡¡¤ä¤Ï¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡¢¤ªÆù¤¬¤Û¤í¤Û¤í¡õ¥½¡¼¥¹¤Î±ö¤±¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¡Á¡ª
ÀÖ¿ÈÆù¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¤«¤ßÀÚ¤ì¤º¤Ë¥¬¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ý¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤í¡Á¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿©´¶¡£¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥½¡¼¥¹¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ü¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿±öÌ£¡£¥½¡¼¥¹¼«ÂÎ¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥Ñ¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÈÆù¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç±öÌ£¤Ë´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ´Å¤¸¤ç¤Ã¤ÑÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸å¤ò°ú¤¯¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡£¥Á¥ã¡¼¥Ó¥ë¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤âÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡ª
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½Å»ë¤ÇÁª¤ó¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
³§¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÆÃÊÌ¸ø³«Ãæ¤ÎÁÏ´©¹æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ä²È»ö¥³¥Ä¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£