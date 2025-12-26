大阪・新世界のシンボル「通天閣」（大阪市浪速区）で12月26日、年末恒例「干支（えと）の引き継ぎ式」が開かれた。

1956（昭和31）年から続く「干支の引継ぎ式」は、その年と翌年の干支にちなんだ動物がステージで対面。

恒例の、世相を踏まえダジャレを交えた『口上』が披露され、観客の笑いを誘う年の瀬の風物詩。今年で70回目を迎えた。

通天閣の特設ステージでは、去りゆく年と来たる年、双方の干支の動物（ヘビ・ウマ）が登場、対面した。



記念すべき70回目の今年は、今年の干支・ヘビ（巳）にちなみ、通天閣で1年間大切に育てられたコーンスネーク「ベーコン」来年の干支・ウマ（午）にちなみ、JRA日本中央競馬会の協力で、阪神競馬場（兵庫県宝塚市）でアイドル的な人気を誇るポニー「ふじこ」が参加、JRA公式マスコットキャラクターのターフィーも登場した。

『口上』は、まず通天閣観光・金森哲朗会長が今年（2025年・巳年）を振り返り、

「本年は、何と言っても大阪・関西万博の盛り上がり！夏はヘビー級の猛暑に加え、物価もクネクネ上がり、 来場者が落ち込むのではと言われていましたが、 前評判からの華々しい脱皮を図ることができました！来年もこの勢いが続きますよう、 ニョロしく（よろしく)お願いしまスネイク！ 」と読み上げると、

阪神競馬場・友田義孝場長が「商売もウマく、経済もウマく、皆さんの生活もウマくなる（ウマくいく）！2026年もJRAは、走って、走って駆け抜けて参ります」と抱負を述べた。

通天閣マスコットキャラクター「ビリケンちゃん」、JRAマスコットキャラクター「ターフィー」も加わった