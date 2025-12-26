今日26日(金)の東海地方は、岐阜県山間部を中心に雪が降り続き、太平洋側の地域にも雪雲や雨雲が流れ込んでいます。明日27日(土)は、降る雪の量は少なくなりますが、厳しい寒さが続くでしょう。積雪のある地域では、路面の凍結に十分注意してください。

今日26日 この後の雪や寒さの見通し

今日26日、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空にはこの冬一番の強い寒気が流れ込んでいます。岐阜県のアメダス地点では、明け方から雪が積もり始め、13時の積雪の深さは、白川村で19センチ、飛騨市神岡で16センチ、飛騨市河合で5センチ、一時、1センチの積雪を観測した関ヶ原町と高山市では0センチとなっています。





今夜にかけて、強い冬型の気圧配置が続くでしょう。岐阜県では、山間部を中心に断続的に雪が降り、さらに積雪は増える見込みです。太平洋側の地域でも、雪や雨の降る時間があり、山沿いでは積雪となる所があるでしょう。最新の道路状況に注意が必要です。沿岸部では時折、風速15メートル以上の強い風を観測している所があります。今夜にかけて風の強い状態が続くため、強風や高波に注意してください。気温は、昼間も10℃に届かない所が多く、風も強く、体感は気温以上の寒さです。風を通しにくい暖かい服装でお過ごしください。

明日27日も寒気の影響が続く 朝は広く氷点下の冷え込みに

明日27日(土)も、寒気の影響が続くでしょう。朝の最低気温は、岐阜で氷点下1℃、名古屋と津で0℃、静岡で1℃の予想です。山間部だけでなく平野部でも、氷点下の冷え込みとなる所が多くなりそうです。積雪のある地域では、路面の凍結に十分注意してください。日中もあまり気温が上がらず、最高気温は名古屋と岐阜で7℃、津で8℃、静岡で10℃の予想です。強い風は収まるものの、空気は冷たいままでしょう。暖かくしてお過ごしください。



明日27日も、岐阜県山間部を中心に、雪が降ったり止んだりするでしょう。ただ、雪のピークは過ぎるため、今日26日に比べると降る雪の量は少なくなる見込みです。太平洋側は、時折、雲の流れ込みはありますが、晴れる時間が長いでしょう。

28日(日)は岐阜県山間部も含め広く晴れそう

28日(日)は、本州付近は高気圧に覆われる見込みです。朝にかけて、寒気や気圧の谷の影響で、岐阜県山間部を中心に雪や雨の降る所はありますが、降る雪の量は少ないでしょう。日中は、岐阜県山間部も含め広く晴れる見込みです。朝晩は厳しい冷え込みが続きますが、最高気温は平野部で10℃を超える所が多く、多少寒さは緩みそうです。

この先の寒さはどうなる?

週明けの29日(月)には一旦、寒気は北へ抜けるため、日中は気温が上がり、日差しの暖かさを感じられそうです。31日(水)頃から、寒気が強弱をつけながら居座るでしょう。この予報期間後には、再び強い寒気の南下が予想されています。年明け早々、厳しい寒さや大雪に注意が必要となるかもしれません。年末年始の移動の際は、最新の気象情報に注意しましょう。